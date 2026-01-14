Ni Delcy Rodríguez ni Trump: Venezolanos prefieren a María Corina Machado como presidenta, según encuesta

Encuesta muestra que la mitad de los venezolanos quieren a María Corina Machado como líder tras la captura de Nicolás Maduro. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: EFE/Bloomberg)

La mayoría de los venezolanos quiere que María Corina Machado lidere su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según una nueva encuesta, lo que contradice la afirmación de Donald Trump de que la líder opositora no tiene respaldo para gobernar.

El sondeo realizado por AtlasIntel para Bloomberg News también reveló que la operación no logró un apoyo amplio dentro de Venezuela, en medio de preocupaciones sobre las intenciones de Washington y sobre cómo responderá el gobierno chavista.

Más de la mitad de venezolanos entrevistados prefieren a Machado

Más de la mitad de los venezolanos que viven en el país (51.6 por ciento) afirma que Machado debería asumir el poder, frente al 14 por ciento que respalda a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia este mes tras la intervención militar de Trump, según la encuesta publicada el miércoles.

El reconocimiento de Trump a Rodríguez, la número dos de Maduro, como líder interina de Venezuela tomó por sorpresa a muchos opositores del régimen. Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 por sus esfuerzos para restaurar la democracia, es por lejos la política más popular del país, pero el presidente estadounidense ha puesto en duda su capacidad para gobernar.

Machado tiene previsto visitar la Casa Blanca esta semana, mientras Washington y Caracas comienzan a distender sus relaciones diplomáticas.

Desde el ataque del 3 de enero, Trump ha priorizado el acceso a las vastas reservas petroleras de la nación sudamericana y ha señalado que el gobierno venezolano está cooperando con las exigencias de Estados Unidos. Hasta ahora, se ha abstenido de ofrecer una fecha para nuevas elecciones.

Encuesta sugiere que residente de América Latina apoyan invasión de EU

La operación contra Maduro —un autócrata acusado de robar elecciones y violar los derechos humanos— recibió condenas de muchos líderes regionales como una violación del derecho internacional. Aun así, residentes de toda América Latina respaldaron su salida: alrededor del 60 por ciento de los encuestados la aprobó, mientras que un 35 por ciento la desaprobó.

Pero venezolanos la rechazan

En Venezuela, donde la población sigue temiendo más violencia y represión, la opinión está más dividida. Menos de la mitad de los encuestados (47 por ciento) apoya la operación militar, mientras que poco más de una cuarta parte se opone y casi el 28 por ciento dice no saber.

La encuesta también reveló un amplio desencanto con ambos lados de la división política venezolana. Cerca del 18 por ciento de los consultados dijo que no quiere ni a Machado ni a Rodríguez al frente del país, mientras que el 17 por ciento afirmó no saber a quién quiere como presidente.

El sondeo entrevistó a 11 mil 285 personas en toda América Latina entre el 5 y el 11 de enero, con un margen de error de más o menos 1 punto porcentual. En Venezuela se encuestó a mil 539 personas, con un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.