Échales ojo, Aguirre: ¿Cuándo juega Sudáfrica, rival de México, vs. Jamaica en Pachuca?

La selección de Sudáfrica consiguió su clasificación a la Copa del Mundo 2026 tras finalizar en el primer lugar de su grupo en las eliminatorias de la Confederación Africana. [Fotografía. ChatGPT]

‘Vasco’, date una vuelta a Pachuca y a ver si te cuelas para que les des un vistazo a los primeros rivales de México. Sudáfrica disputará su último partido de preparación para el Mundial 2026 ante Jamaica. El amistoso servirá para afinar los últimos detalles de cara al partido inaugural contra la Selección Mexicana.

Los ‘Bafana Bafana’ volverán a disputar un Mundial 16 años después de que fueron sede de la Copa del Mundo 2010. Por coincidencia, disputarán su primer partido del Grupo A ante México, dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre.

El conjunto africano encara este compromiso ante una selección jamaicana que se quedó a las orillas de obtener su boleto al Mundial 2026, tras perder una de las finales del repechaje intercontinental de la FIFA ante la República Democrática del Congo.

¿Dónde ver el partido entre Sudáfrica vs Jamaica?

El último partido de preparación de Sudáfrica, previo a su debut mundialista, se disputará en el Estadio Hidalgo, ciudad donde mantendrá su campo base a lo largo de la justa mundialista.

Partido : Sudáfrica vs. Jamaica

: Sudáfrica vs. Jamaica Sede : Estadio Hidalgo

: Estadio Hidalgo Fecha: sábado 6 de junio

En primera instancia, el partido estaba programado para el viernes 5 de junio. Sin embargo, se reprogramó debido a los problemas de visado que tuvo Sudáfrica para viajar a México. Además, el partido se disputará a puerta cerrada.

¿Cómo llega Sudáfrica al Mundial 2026?

La selección de Sudáfrica consiguió su clasificación a la Copa del Mundo 2026 tras finalizar en el primer lugar de su grupo en las eliminatorias de la Confederación Africana.

El equipo dirigido por Hugo Broos aseguró su boleto el 14 de octubre de 2025 luego de vencer 3-0 a Ruanda en la última jornada, resultado que le permitió mantenerse en la cima del sector y sellar su regreso al torneo.

En el camino, los ‘Bafana Bafana’ dejaron afuera a Nigeria, selección que destaca por figuras como Victor Osimhen y Ademola Lookman, semifinalista de la Champions League con el Atlético de Madrid.

Sudáfrica vuelve a disputar un Mundial después de 16 años de ausencia, ya que su última participación fue en 2010, cuando fue país anfitrión. Desde entonces no logró clasificar a las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

En su partido de despedida, el equipo africano empató 0-0 ante Nicaragua, en un duelo donde mostró solidez defensiva, aunque dejó dudas a la hora de generar oportunidades claras de gol.

¿Cuáles son los jugadores a seguir en la selección de Sudáfrica?

Una de las principales figuras de los sudafricanos es Ronwen Williams, portero y capitán del equipo que milita en el Mamelodi Sundowns, quien disputó el pasado Mundial de Clubes 2025, donde enfrentó al Fluminense y al Borussia Dortmund.

Otra de las figuras del Mamelodi Sundowns que disputarán el Mundial con Sudáfrica es el mediocampista Teboho Mokoena, quien destaca por su gran capacidad de recuperación y distribución de balón.

Sin embargo, la principal figura del cuadro africano es Lyle Foster, futbolista del Burnley en la Premier League, quien registró 29 encuentros, sumó aproximadamente 1,372 minutos y marcó tres goles.

Sudáfrica está en el Grupo A del Mundial 2026 junto al anfitrión México, Corea del Sur y Chequia. Abrirá su participación en el partido inaugural del próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México ante los dirigidos por Javier Aguirre.

Los partidos de la selección sudafricana en el Mundial son:

México vs Sudáfrica - 11 de junio - Estadio Ciudad de México

- 11 de junio - Estadio Ciudad de México Chequia vs Sudáfrica - 18 de junio - Atlanta Stadium, Atlanta

- 18 de junio - Atlanta Stadium, Atlanta Sudáfrica vs Corea del Sur - 24 de junio - Estadio Monterrey, Monterrey

Con la mirada puesta en el partido inaugural ante México, los ‘Bafana Bafana’ afrontan este compromiso ante Jamaica con la intención de llegar en su mejor nivel competitivo y con mayor confianza para encarar su primer reto mundialista.