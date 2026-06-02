‘Hormiga’ hereda el de ‘Chicharito’: Los dorsales de México para el Mundial 2026

La Selección Mexicana hizo su foto oficial en el Museo de Antropología (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura).

Este martes, la Selección Mexicana dio a conocer la lista oficial de dorsales que llevarán los representantes del ‘Tri’ para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego de que México venció a Australia en amistoso, se dieron a conocer los 26 convocados por Javier Aguirre con un video narrado por Roberto Gomez Bolaños ‘Chespirito’ gracias a una recreación digital de su voz.

Ahora, los guerreros elegidos por Javier Aguirre ya tienen asignados los dorsales que llevarán en la espalda durante el próximo Mundial 2026, con algunos guiños y sorpresas que gustarán a algunos aficionados.

La Selección Mexicana desde el Museo de Antropología. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura). (Gerardo Luna)

¿Qué números lleva la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Guillermo Ochoa, quien llega a su sexta convocatoria a un Mundial, portará su tradicional dorsal 13, el cual ha llevado en todas las citas anteriores desde Alemania 2006. ‘Tala’ Rangel portará el 1 y Carlos Acevedo el 12.

Algunos números de camisetas que ya son ‘tradición’ en el ‘Tri’ son los de César Montes (3), Edson Álvarez (4), Johan Vásquez (5), Raúl Jiménez (9), Alexis Vega (10), Orbelín Pineda (17), Jesús Gallardo (23) y Roberto Alvarado (25), que llevarán el mismo número que en Qatar 2022.

El único jugador del Mundial de Qatar que repite convocatoria pero no dorsal es Jorge Sánchez, quien hace 4 años portó el número 19 —que ahora llevará Gilberto Mora— y ahora actualiza su dorsal por el 2, que en el Mundial anterior le pertenecía a Néstor Araújo.

Pero una de las asignaciones más simbólicas es la de Armando ‘Hormiga’ González, quien llevará el mítico número 14 que es recordado como el popular dorsal que llevaba Javier ‘Chicharito’ Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana y también canterano de Chivas.

‘Hormiga’ debutó con el ‘Tri’ con el número 26 —que en el Mundial portará su compañero de equipo Brian Gutiérrez— y más recientemente el 13 antes del regreso de Ochoa a Selección. Sin embargo, desde hace unos cuantos juegos lleva el 14 como ‘guiño’ a la camiseta de Hernández, con quien compartió vestidor hasta hace poco tiempo.

Así es como lucirán los números de las playeras de la Selección Mexicana:

R. Rangel J. Sánchez C. Montes E. Álvarez J. Vásquez E. Lira L. Romo Fidalgo Raúl A. Vega S. Giménez C. Acevedo G. Ochoa A. González I. Reyes J. Quiñones Orbelín O. Vargas G. Mora M. Chávez C. Huerta G. Martínez J. Gallardo L. Chávez R. Alvarado B. Gutiérrez

Un último detalle a considerar es que hay tres jugadores que optaron por una fórmula distinta a tener la primera letra de su nombre seguida por su apellido en su jersey de juego.

En el caso de Raúl Jiménez y Orbelín Pineda, sus camisetas únicamente dirán su primer nombre, mientras que el ‘Maguito’ Álvaro Fidalgo, optó por omitir la inicial de su nombre y dejó únicamente su apellido.

El debut de México en el Mundial 2026 será el 11 de junio contra la selección de Sudáfrica. Pero previamente tendrán un último amistoso contra Serbia, en donde se espera que el ‘Vasco’ utilice la alineación más parecida a la que planea para el arranque del torneo.