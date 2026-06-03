‘Me valoraron, me hacía falta fuerza’: Alexis Vega revela la condición de Aguirre para llevarlo al Mundial

El delantero Alexis Vega aseguró, tras casi un mes en la concentración de la Selección Mexicana, que llegó condicionado por el entrenador Javier Aguirre en cuanto a su lugar en el Mundial 2026 por su condición física.

En una conferencia de prensa previa al México vs. Serbia —último amistoso antes de la inauguración de la Copa del Mundo—, el jugador del Toluca también aseguró que borró sus redes sociales desde que concentró en el CAR.

“Nada más Instagram y tengo una persona que me maneja la imagen y a veces sube cosas pero yo no veo nada”, aseguró el atacante.

Alexis Vega asegura que recuperó el estado físico para ser considerado por Aguirre

Dado “el esfuerzo” que Alexis Vega ha puesto para estar en la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, el jugador dice que se encuentra “bastante bien”.

Y es que Vega había arrastrado una lesión en la rodilla desde el año pasado. Se perdió prácticamente toda la Liguilla del Apertura 2025 y apareció únicamente unos minutos en la final.

“Estoy al 100 por ciento para poder competir a cualquier Selección y feliz de poder haber alcanzado esta meta, mi segunda Copa del Mundo”, expresó.

Jesús Gallardo y Alexis Vega son los dos convocados de Toluca al Mundial (Foto: Cuartoscuro).

A inicios de año, Vega se realizó una limpieza articular de rodilla, lo cual lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. En marzo, el capitán escarlata reapareció con la esperanza de ponerse rápidamente en ritmo y competir por su lugar en Selección.

Y aunque logró acumular bastantes minutos, Aguirre y su equipo lo sometieron a pruebas médicas para garantizar el buen estado físico de Vega.

“El ‘Vasco’ mandó a su cuerpo médico a Toluca antes de salir la lista. Me hicieron una valoración, me faltaba fuerza porque tenía un mes y cachito de la cirugía”, expresó.

Incluso, existió una advertencia por parte del entrenador: “Cuando llego acá, el ‘Vasco’ lo dijo, tengo una condición: si no estaba bien físicamente, no me iba a llevar; me puse a trabajar todos los días, a fortalecer con los kinesiólogos y ellos le hicieron saber que estuviera tranquilo”.

De acuerdo con Vega, le realizaron nuevamente las pruebas de fuerza, las cuales arrojaron que ya se encontraba en óptimas condiciones en ambas piernas.

Alexis Vega es capitán y jugador clave de Toluca (Foto: Mexsport).

“Fueron muchísimas cosas en las cuales me puse a trabajar y yo creo que hoy ha dado frutos, me siento bastante bien, muy contento y le agradezco al ‘Vasco’ que siempre ha sido una persona recta que dice las cosas de frente”, expresó.

En cuanto a las cuestiones tácticas, Alexis compartió las indicaciones que le han dado: “Que esté muy cerrado, que mantenga la posición con los interiores y los contenciones, que salga a presionar mucho, que tenga la posesión del balón; que no tenga miedo de intentar pases donde no se ven. Prefiere eso a que juegue para atrás, la perdamos y nos hagan contragolpe”.

En cuanto a la presentación de México en Qatar 2022, Vega opinó que el error fue “no darle la importancia a los partidos que supuestamente se ven un poco más fáciles”, y que llegaron con una mentalidad errónea.

“El primer partido es el más importante, tenemos que empezar con el pie derecho. Después, viene un rival muy fuerte en Guadalajara; República Checa también”, expresó.