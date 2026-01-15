Trump mueve sus fichas: Un portaaviones va rumbo a Medio Oriente; Irán advierte sobre acciones ‘decisivas’

El Ejército de Estados Unidos presentó distintas opciones de ataque para que sean consideradas por el presidente Donald Trump, aunque sin garantizar el derrocamiento del régimen iraní. [Fotografía. Shutterstock]

Estados Unidos moviliza activos militares hacia Medio Oriente en un contexto de creciente tensión con Irán. Fuentes oficiales indicaron que el Pentágono prepara el traslado de capacidades clave a la región, tras un periodo en el que se redujo la presencia naval estadounidense en la zona por decisión del presidente Donald Trump.

De acuerdo con información difundida por Fox News, el despliegue podría incluir al menos un portaaviones y sistemas adicionales de defensa antimisiles con capacidad de operación aérea, terrestre y marítima.

Este movimiento ocurre tras semanas de advertencias cruzadas entre Washington y Teherán, luego de que medios estatales iraníes difundieron un mensaje dirigido al presidente Donald Trump: “Si ustedes golpean, nosotros golpeamos”.

La información del medio estadounidense señala que el Ejército de Estados Unidos presentó distintas opciones de ataque para que sean consideradas por Donald Trump, aunque sin garantizar el derrocamiento del régimen iraní.

El mandatario buscó garantías de que cualquier acción militar fuera rápida y decisiva, sin derivar en una guerra regional de mayor escala en Medio Oriente.

El reposicionamiento militar coincidió con un endurecimiento del discurso diplomático de Washington. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa” para frenar la represión de las protestas antigubernamentales en Irán.

Durante la sesión convocada por Estados Unidos, Waltz sostuvo que el presidente Trump “es un hombre de acción” y advirtió que los líderes del régimen iraní deben tomar en serio las advertencias de Washington.

Añadió que, pese a que Teherán asegura estar dispuesto al diálogo, “sus acciones demuestran lo contrario”, y acusó al régimen iraní de gobernar mediante la represión, la violencia y la intimidación, así como de desestabilizar a Medio Oriente durante décadas.

Las protestas en Irán acumularon 19 días consecutivos, impulsadas por el deterioro de la economía y la situación social. Organizaciones como IHRNGO estiman al menos 3.428 personas fallecidas y miles de heridos, aunque el número total de víctimas permanece sin confirmación oficial.

Por su parte, el representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, advirtió que su país responderá con una acción “decisiva” y conforme al derecho internacional ante cualquier agresión directa o indirecta, tras las advertencias militares formuladas desde Washington.

Darzi afirmó que Irán “no busca una escalada ni una confrontación”, pero sostuvo que cualquier ataque será respondido de manera proporcional y legal, en referencia al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la legítima defensa.

Agregó que la incitación a la violencia, el fomento de la desestabilización interna y las amenazas explícitas de acción militar representan un riesgo para la paz y la seguridad internacionales.

El diplomático iraní rechazó las acusaciones sobre la represión de las protestas y atribuyó las muertes de manifestantes al Estado Islámico. Según su versión, las movilizaciones iniciaron de forma pacífica, pero posteriormente fueron “secuestradas” por grupos armados organizados.

Con información de EFE