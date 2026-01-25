Demócratas amenazan con un cierre del gobierno en EU tras el último asesinato de ICE en Minneapolis

Alex Pretti es la víctima mortal más reciente de los operativos de ICE en Minneapolis. (Foto: Bloomberg)

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, prometió bloquear un paquete de gastos masivo la próxima semana a menos que los republicanos eliminen los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, lo que aumenta drásticamente el riesgo de un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos.

El anuncio de Schumer se produjo el mismo día en que un agente de la Patrulla Fronteriza disparó y mató a un enfermero estadounidense de una unidad de cuidados intensivos en Minnesota durante las protestas contra la represión migratoria en ese estado. El hombre fue identificado por funcionarios estatales y locales como Alex Pretti.

La oposición demócrata al paquete de financiación potencialmente afecta no sólo al Departamento de Seguridad Nacional, sino también a los departamentos de Defensa, Trabajo, Educación, Estado, Tesoro y Salud y Servicios Humanos.

Los efectos serían generalizados, incluyendo la posibilidad de retrasar el próximo informe de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Las protestas en Minneapolies se han incrementado. (Foto: Jaida Grey Eagle/Bloomberg) (Jaida Grey Eagle/Bloomberg)

En caso de un cierre, muchos trabajadores esenciales, incluyendo militares y agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), podrían verse obligados a trabajar sin remuneración. Sin embargo, los empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza probablemente recibirían remuneración mediante fondos adicionales en la reforma fiscal del presidente Donald Trump, firmada el año pasado.

La Cámara aprobó el proyecto de ley el jueves 22 de enero y se retiró de Washington hasta después del 30 de enero, fecha límite del cierre. Cualquier modificación a dicha legislación, incluyendo la eliminación de los fondos del Departamento de Seguridad Nacional, requeriría que la Cámara regresara y votara sobre el nuevo proyecto de ley.

La encrucijada para los republicanos

Dado que la Casa Blanca ha calificado a Pretti de “terrorista doméstico” y lo ha acusado de obstaculizar el trabajo de la Patrulla Fronteriza, a pesar de las pruebas en video que demuestran lo contrario, los líderes republicanos del Senado se verán sometidos a una enorme presión para proteger la financiación del DHS.

La oficina del líder de la mayoría del Senado, John Thune, no respondió a una solicitud de comentarios el sábado 24 de enero.

La legislación sobre gastos necesita los votos de al menos siete demócratas para aprobarse en el Senado.

Varios moderados del partido anunciaron rápidamente el sábado su oposición al proyecto de ley. Schumer declaró posteriormente que el partido no votaría a favor de la medida tal como está redactada.

La crisis en Minnesota por las protestas contra ICE

La presencia federal en Minnesota ha provocado la muerte a tiros de al menos otra estadounidense, Renee Good, quien fue asesinada a tiros por un agente del ICE cuando la detuvo por bloquear parcialmente una calle con su coche, alegando que intentó atropellarlo. Los agentes federales han utilizado gas lacrimógeno y otras técnicas violentas de control de multitudes para sofocar las protestas, pero sus acciones solo han avivado la ira de los residentes.

“Lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense”, dijo Schumer.

“Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a enfrentarse al presidente Trump, el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE”.

Demócratas y republicanos están en una encrucijada por los operativos del ICE. (Foto: Bloomberg) (Jack Califano/Photographer: Jack Califano/Bloo)

Forzar un cierre gubernamental pone en riesgo las victorias demócratas logradas con mucho esfuerzo en el acuerdo de gasto, incluida la reversión de muchos recortes de Trump a la investigación médica, la ayuda exterior, las subvenciones a la educación y el transporte público.

Sin embargo, la situación en Minnesota, con miles de agentes federales enviados al estado y dos personas muertas, ha alejado a senadores demócratas clave, incluidos algunos que aportaron votos para poner fin al cierre.

Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, de Nevada, quienes votaron a favor de poner fin al último cierre, declararon que se opondrían a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional sin cambios. Rosen insistió en que se opondrá a la financiación “hasta que tengamos las salvaguardias necesarias para frenar estos abusos de poder y garantizar una mayor rendición de cuentas y transparencia”.

El senador demócrata Richard Blumenthal dijo que la resistencia no tiene que ver con su partido.

“Se trata de nuestro país y nuestro Congreso, y de lo que debemos hacer para imponer algunas salvaguardas a una agencia fuera de control que está imbuida de una cultura de ilegalidad y parece estar cometiendo asesinatos en Minneapolis”, dijo.

El Senado, un cuerpo legislativo de lento movimiento, ya enfrenta posibles retrasos debido a una tormenta de nieve prevista. La ausencia prevista de la Cámara la próxima semana complica aún más la situación antes de la fecha límite de financiación del 30 de enero.

Todos los demócratas de la Cámara de Representantes, excepto siete, votaron en contra del proyecto de ley del DHS en la Cámara, y muchos en el partido buscaban requisitos de cámaras corporales y otras restricciones a las redadas de agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza.

La postura de senadores republicanos

Una portavoz de Susan Collins, de Maine, confirmó un informe del New York Times que cita a la senadora republicana diciendo que está considerando “todas las opciones” para seguir adelante, incluida la posibilidad de separar la parte de seguridad nacional del paquete.

Otro senador republicano, Bill Cassidy, de Luisiana, también se apartó radicalmente del mensaje de la Casa Blanca y exigió una investigación federal y estatal completa y conjunta. Cassidy calificó los sucesos de Minneapolis de “increíblemente inquietantes” y afirmó que la credibilidad del ICE y el Departamento de Seguridad Nacional está en juego.

“Podemos confiarle la verdad al pueblo estadounidense”, dijo Cassidy.

Algunos republicanos estarían en contra de darle más fondo a las redadas del ICE. (Foto: Bloomberg) (Kent Nishimura/Photographer: Kent Nishimura/Blo)

Patty Murray, miembro del panel de gastos del Partido Demócrata del Senado, dijo que no apoyará el proyecto de ley del DHS tal como está y que “debe separarse del paquete de financiación más amplio”.

“Los agentes federales no pueden asesinar a personas a plena luz del día sin sufrir consecuencias”, dijo Murray en X. “Seguiré luchando para controlar al DHS y al ICE”.