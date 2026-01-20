Un año de turbulencias y riesgo constante con Donald Trump

Analistas coinciden en que el primer año del segundo mandato de Donald Trump se caracterizó por un enfoque asertivo y en ocasiones confrontativo en política exterior. [Diseño. Alexandre Calderón, Lydia Ramírez y Pablo Urbina]

Cuando Donald John Trump juró como el 47° presidente de Estados Unidos el mediodía del 20 de enero de 2025, comenzó un segundo mandato no consecutivo que redefiniría la política estadounidense y trastocaría el escenario geopolítico global y regional, con consecuencias desconocidas en el corto, mediano y largo plazo.

Desde el primer día, Trump actuó con arrojo para reformular las políticas públicas mediante la emisión –hasta el momento– de más de 200 órdenes ejecutivas junto con numerosos memorandos y proclamaciones dirigidas a combatir la “invasión migratoria”, el tamaño del gobierno federal y el recorte a programas federales, incluidos los subsidios a la salud.

“En medio de la vorágine de conflictos, controversias, cambios de personal, cambios de política, batallas legales, disputas y alianzas cambiantes, este año surgieron varias dinámicas que probablemente moldearán el panorama electoral en 2026, 2028 y en adelante… La más significativa fue el desmoronamiento de la confianza en la capacidad de Trump para gestionar la economía”, observa el politólogo estadounidense Ronald Brownstein.

Ciertamente, la mayoría de los estadounidenses califica el primer año de Trump de regreso en la Casa Blanca como un fracaso, según una encuesta de CNN. El 58% dice que se enfoca en prioridades equivocadas y hace poco frente al costo de vida, mientras la economía sigue siendo el tema principal del país.

Sólo 4 de cada 10 esperan mejoras económicas en un año, y más de la mitad creen que sus políticas –incluyendo su guerra arancelaria global– han empeorado la situación. Incluso entre republicanos, cerca de la mitad considera que debería hacer más, incluyendo 42% de seguidores del movimiento Make America Great Again (MAGA).

Entre las quejas destaca el hecho de que muchos de los partidarios de Trump, en especial su base MAGA, creyeron su promesa de campaña de volcarse a resolver los problemas internos y no a enfrascarse en un número creciente de controversias y conflictos militares con otros países, incluido el posible despliegue de tropas de infantería.

Analistas coinciden en ese sentido que el primer año de su segundo mandato se caracterizó por un enfoque asertivo y en ocasiones confrontativo en política exterior, enfatizando los principios de “Estados Unidos primero”, las amenazas y las negociaciones de alto perfil.

En el hemisferio, Trump optó por una política de presión a sus principales socios: México y Canadá, con la imposición de un arancel por el tráfico de fentanilo, automóviles, acero, aluminio y otros procesos. A México le ha reiterado su oferta de combatir a los cárteles de las drogas, en especial desde la Operación Resolución Absoluta en Venezuela. Además mantiene bajo la lupa a Cuba y, en ocasiones, a Colombia.

En Europa, Trump ha sido incapaz de lograr un cese al fuego entre Rusia y Ucrania, y polarizó a la Alianza Atlántica con su insistencia en comprar Groenlandia. El fin de su primer año está marcado por una potencial guerra comercial con sus aliados de la OTAN.

En Medio Oriente, Trump priorizó las negociaciones entre Israel y Hamás, mediando en un alto al fuego y facilitando la liberación de rehenes, y continuó con las operaciones militares contra ISIS en Siria, Irak y Somalia. Las tensiones con Irán se intensificaron tras ataques limitados contra instalaciones nucleares en junio y sigue la amenaza de intervenir si las autoridades ejecutan a manifestantes.