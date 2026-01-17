¿Quiénes forman el ‘dream team’ de Trump en la Junta por la Paz para Gaza?

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue invitado por Donald Trump a formar parte de la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza. (Bloomberg)

Los presidentes Javier Milei y Recep Tayyip Erdogan se encuentran entre los líderes mundiales que fueron invitados a unirse a la llamada Junta de Paz de Donald Trump, mientras Estados Unidos avanza con su plan de paz para el enclave palestino de Gaza.

El presidente argentino agradeció este sábado a Trump por la invitación y afirmó que sería un honor unirse. El presidente de Turquía también fue invitado a ser miembro fundador del consejo, según declaró Burhanettin Duran, jefe de la oficina de Comunicaciones de Erdogan, en X. A ellos se uniría el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien aceptó la oferta de participar, según informó un alto funcionario canadiense.

El mandatario ultraderechista, cercano a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agregó: “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”.

La publicación de Milei incluyó imágenes de la carta firmada de puño y letra por el mandatario estadounidense, en la que formaliza la invitación para integrar la Junta Ejecutiva.

¿Quién conforma la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza?

En ese órgano ya figuran el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Estados Unidos en Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el exministro de Exteriores de Bulgaria, Nickolay Mladenov, y el ex primer ministro británico, Tony Blair.

El vínculo entre Milei y Trump se fortaleció antes de la asunción del estadounidense a su segundo mandato presidencial y se consolidó durante 2025, cuando el Tesoro de Estados Unidos respaldó a Argentina en medio de dificultades financieras. A ello se sumó el apoyo discursivo de Trump a Milei semanas antes de las elecciones de medio término.

El anuncio sobre la integración de la Junta Ejecutiva ocurrió después de que la Casa Blanca diera a conocer la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que contempla la conformación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

Esta etapa prevé la creación de un nuevo Ejecutivo en el enclave, integrado por palestinos sin militancia en Hamás, grupo paramilitar islamista que debe ser desarmado, conforme a las disposiciones del plan estadounidense.

Tony Blair y el resto de los integrantes de la Junta Ejecutiva ejecutarán las directrices de la comisión encabezada por el propio Trump, encargada de vigilar la aplicación del plan para Gaza y de supervisar al nuevo Gobierno gazatí.