¿Por qué Jared Kushner desmanteló el edificio donde construiría una Torre Trump en Belgrado?

La firma de capital privado de Jared Kushner, Affinity Partners, abandonó sus planes para un hotel en Serbia, luego de que las tensiones en torno al proyecto culminaran en la acusación de un funcionario del gobierno que ayudó a despejar el camino para su desarrollo.

La decisión pone fin a meses de controversia sobre la propuesta de Affinity de construir un hotel de lujo de la marca Trump sobre las ruinas de un antiguo edificio gubernamental en Belgrado. El ministro de cultura de Serbia, Nikola Selakovic, y otras tres personas fueron imputados el lunes, según un comunicado de la fiscalía.

“Nuestra visión para el proyecto de Belgrado era ofrecer un diseño elegante y estimulante que honrara el progreso de Serbia”, declaró un portavoz de Affinity en un comunicado aparte. “Dado que los proyectos significativos deben unir en lugar de dividir, y por respeto al pueblo de Serbia y a la ciudad de Belgrado, retiramos nuestra solicitud y nos retiramos en este momento”.

Kushner, quien está casado con Ivanka, la hija del presidente Donald Trump, está surgiendo en algunas de las negociaciones diplomáticas y acuerdos comerciales privados de más alto perfil del segundo mandato de su suegro.

Jared Kushner, asesor de Trump durante su primer mandato, afirmó que no se reincorporaría a su administración si fuera reelegido. Sin embargo, este hombre de 44 años se ha unido al enviado diplomático Steve Witkoff en las negociaciones de paz sobre las guerras de Gaza y Ucrania, mientras su firma participa en importantes acuerdos en el sector privado.

Affinity respalda la oferta de adquisición hostil de 108 mil millones de dólares de Paramount Skydance por Warner Bros., y la firma de capital privado también fue parte de la compra de 55 mil millones de dólares de la compañía de videojuegos Electronic Arts.

¿Qué sabemos sobre el plan para construir una Trump Tower de Belgrado?

Antes de su participación en esos acuerdos, Affinity había estado trabajando en la Trump Tower Belgrade, un desarrollo estimado de 500 millones de dólares que se habría construido en un sitio de importancia histórica: el antiguo Ministerio de Defensa yugoslavo, que fue destruido en un bombardeo de la OTAN en 1999 que ayudó a expulsar a las fuerzas serbias de Kosovo.

Las ruinas del edificio permanecieron intactas durante años en la capital de Serbia.

Oleadas de manifestantes salieron a las calles de Belgrado contra el proyecto, que contaba con el respaldo del presidente Aleksandar Vucic. Esto ejerció presión sobre Vucic, quien también ha lidiado con protestas masivas durante más de un año relacionadas con la corrupción, resistiendo hasta el momento la presión para convocar elecciones anticipadas o dimitir.

El hotel se topó con un obstáculo adicional con la acusación.

La fiscalía alega que Selakovic y otros tres funcionarios cometieron delitos de influencia indebida y falsificación de documento oficial, utilizados para levantar la protección del sitio donde se planea construir el hotel. El Ministerio de Cultura de Serbia no respondió a una solicitud de comentarios.

Selakovic dijo que “espera con ansias” el juicio, ya que quiere luchar contra las acusaciones “porque el verdadero objetivo es Vucic, no yo”, dijo el ministro en comentarios transmitidos por el canal local Informer TV.

Entre los demás acusados ​​se encuentran la secretaria del Ministerio de Cultura, Slavica Jelaca, el director interino del Instituto de la República para la Protección de Monumentos Culturales, Goran Vasic, y el director interino del Instituto para la Protección de Monumentos Culturales de la Ciudad de Belgrado, Aleksandar Ivanovic.

Aunque el hotel de Belgrado fracasa, la familia Trump tiene otros proyectos inmobiliarios en marcha en la región de los Balcanes.

Affinity ha planeado un resort de lujo en una isla frente a la costa de Albania, donde el gobierno creó una empresa estatal para adquirir una participación en el resort. En Rumania, un promotor inmobiliario de lujo pretende licenciar la marca Trump para la Torre Trump de Bucarest.

El Wall Street Journal informó anteriormente que se habían abandonado los planes para construir un hotel en Serbia.