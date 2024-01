Indian Creek Village, la isla de ultramillonarios donde Jeff Bezos, Ivanka y Tom Brady son vecinos

Ivanka Trump pasea por el exuberante campo de golf verde, con una cola de caballo rubia asomando a través de una gorra blanca, de espaldas a la casa que compró por 24 millones de dólares y renovó. Al lado está la mansión del DJ superestrella David Guetta, cerca de las casas de Tom Brady, Carl Icahn y Eddie Lampert.

Hace 72 grados F (22°C) y está soleado en Indian Creek Village, una ciudad para los ultra ricos en una isla frente a la costa de Miami, una perfecta mañana de invierno en el Billionaire Bunker de Florida.

Ese día, fuera de la vista estaba Jeff Bezos, la segunda persona más rica del mundo y la incorporación más reciente al enclave aislado. Sus compras significan que sólo los cinco propietarios más ricos de la isla controlan fortunas por un total de unos 191.000 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

El paraíso exclusivo, accesible para aquellos con invitación a través de un único puente fuertemente vigilado, es la zona cero de la migración de riqueza sin precedentes al sur de Florida en los últimos cinco años. También es un escaparate de los problemas que surgen en toda la región como resultado: el aumento vertiginoso de los precios de las viviendas, una de las tasas de inflación más rápidas del país y una creciente división que separa a la elite de los hoi polloi, que luchan cada vez más para poder vivir allí.

La propia isla incluso tiene su propia versión de gentrificación: los simplemente ricos están siendo desplazados por los fabulosamente ricos capaces de gastar 100 millones de dólares en una mansión en Indian Creek, que fue construida hace casi 100 años para los ricos de esa generación.

“Florida siempre ha sido famosa por sus comunidades cerradas”, dijo Richard Florida, un profesor nombrado casualmente en la Escuela de Ciudades de la Universidad de Toronto y colaborador ocasional de Bloomberg Opinion . “Lo que es nuevo es la infusión masiva del 0.0001 por ciento superior en Miami y sus alrededores”.

Bezos, el fundador de Amazon.com, de 59 años, anunció que se mudaría a Miami en noviembre. Ya ha desembolsado 147 millones de dólares por dos mansiones en Indian Creek, que se espera derribar y reemplazar con construcciones personalizadas. Una de las casas había pertenecido a la misma familia desde 1982, una rica dinastía venezolana que la compró por 1.4 millones de dólares. El otro fue comprado a un ejecutivo brasileño cuya empresa de electrónica prosperó a principios de los años 1990.

Así es Indian Creek Village, un pequeño municipio en Florida donde viven los multimillonarios. (Bloomberg)

Los precios de las casas renovadas según los estándares de los multimillonarios en Indian Creek pronto comenzarán en nueve cifras, según Dina Goldentayer, una corredora de bienes raíces que ha estado involucrada en tres de las cinco ventas más recientes de la isla.

“Todo esto es post-COVID y, en realidad, antes era bastante diferente”, dijo Goldentayer. Hace unos siete años, “había cinco o seis ofertas al mismo tiempo y 20 millones de dólares era una gran venta”.

Los emisarios de Bezos se han puesto en contacto con al menos otros tres propietarios de viviendas en la isla para comprar sus propiedades, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque se trata de asuntos privados. Las conversaciones están en curso.

Un portavoz de Bezos declinó hacer comentarios.

El puente hacia Indian Creek que conecta con la comunidad de Surfside. (Bloomberg)

Por supuesto, el sur de Florida no es el único lugar que ve una explosión de riqueza en medio de un realineamiento que se aceleró durante la pandemia. El Upper East Side de Nueva York y Nob Hill de San Francisco han perdido residentes ricos a favor de climas más cálidos, como Dallas, Austin, Charlotte, Carolina del Norte e incluso Nashville, a medida que los fondos de cobertura y otros administradores de dinero trasladan sus sedes.

Pero si bien Miami ha sido durante mucho tiempo un imán para los ricos, en particular para aquellos con vínculos con América Latina, la escala de esas fortunas ha cambiado. En los últimos años, el multimillonario de fondos de cobertura Ken Griffin y sus lugartenientes de Citadel se embarcaron en una serie de compras de bienes raíces en el área. Otros compradores incluyen al ex presidente de Alphabet Inc., el multimillonario Eric Schmidt, y al financiero Josh Harris .

Sin embargo, quizás no haya una dirección más exclusiva en la región que los 41 lotes en Indian Creek Island Road, que corre a lo largo del perímetro del pueblo. En el centro de la isla hay un campo de golf y un club de campo de lujo; sus codiciadas membresías son una de las pocas formas en que los extraños pueden ingresar. No hay otros negocios.

La isla es su propio municipio, con un alcalde electo, cargo que actualmente desempeña Benny Klepach, fundador del minorista libre de impuestos 3Sixty. El ayuntamiento y la comisaría de policía se encuentran justo al otro lado del puente que conecta Indian Creek con la comunidad de Surfside. El logotipo de la ciudad presenta un dibujo de las puertas de hierro que impiden el paso a los forasteros. Las aceras se agregaron recién en los últimos años y las aguas residuales todavía se recolectan a través de tanques sépticos, aunque hay planes para cambiar eso.

Los funcionarios de la ciudad no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El arquitecto Kobi Karp, que ha trabajado en Miami “desde los días de Miami Vice y Scarface “, dijo que los clientes le dicen que el mayor atractivo de la isla es la privacidad.

“En otros vecindarios, puedo entrar si quiero entregarles documentos, acosarlos o tomarles fotografías”, dijo Karp, quien ha diseñado varias residencias en Indian Creek. “A algunas personas no les gusta eso en absoluto”.

Aunque Indian Creek tiene aproximadamente el mismo tamaño que Bay Harbor Islands, otro enclave de riqueza frente al mar en Florida, el primero alberga solo a 84 personas, mientras que el segundo tiene una población de casi 6 mil, según el censo de 2020.

Además de Trump y su esposo Jared Kushner, los propietarios de Indian Creek Village incluyen al vendedor en corto Icahn, quien compró su mansión en 1997 por 7.5 millones de dólares. El banquero multimillonario colombiano Jaime Gilinski montó cinco propiedades en la isla que utiliza para crear un complejo para su familia.

La ola de compras de Gilinski que dura décadas es emblemática de los cambios en la isla. Hizo su primera compra hace casi 30 años, desembolsando 6 millones de dólares. El último fue en 2021, por 40 millones de dólares. En total, Gilinski ha gastado cerca de 80 millones de dólares en sus propiedades en Indian Creek, aproximadamente lo mismo que los 79 millones de dólares que Bezos gastó en una mansión individual de siete habitaciones en octubre.

“Sólo los muy ricos, los multimillonarios”, pueden darse el lujo de vivir en Indian Creek ahora, dijo Paul George, historiador residente del Museo de Historia de Miami. “Cientos de millones ya no serán suficientes”.