Museo de Louvre ‘cierra sus puertas’: 400 trabajadores se van a huelga por malas condiciones laborales

El primer día de huelga de los trabajadores del Louvre frente a la pirámide del museo en París, Francia. (Foto: EFE)

Los trabajadores del parisiense Museo del Louvre votaron este lunes 15 de diciembre “por unanimidad” mantener la huelga de personal por las condiciones laborales y de mantenimiento de las instalaciones, que ha obligado a cerrar sus puertas.

En declaraciones a la prensa, los responsables sindicales indicaron que los 400 empleados que acudieron a la asamblea general organizada esta mañana en las instalaciones del museo se pronunciaron a favor del paro, una cifra “histórica”.

“No veo como en esas condiciones puede abrir el museo”, aseguró el representante de la CGT, Christian Galani, frente a la emblemática pirámide que sirve de acceso a la institución.

Fuentes del museo indicaron a medios locales que están estudiando la situación para saber si, con el personal que no hace huelga, se pueden plantear la apertura esta tarde del museo, una posibilidad que los sindicatos consideran imposible.

Los trabajadores estiman que, pese a las concesiones de la ministra de Cultura, Rachida Dati, que recibió hace unos días a los sindicatos, no se dan las condiciones para mejorar la situación.

El final de la huelga “dependerá de si tenemos garantías claras a la altura de los retos”, indicó la representante del sindicato SUD, Élise Muller.

Dati se comprometió a renunciar a los recortes presupuestarios, pero los sindicatos exigen que ese dinero se dedique al mantenimiento del museo y no a la prevista renovación, que a su juicio no mejorará las condiciones generales del establecimiento.

En su punto de mira está la actual directora, Laurence des Cars, a quien acusan de priorizar los grandes fastos en lugar de afrontar la necesaria rehabilitación del museo Louvre.

Turistas, decepcionados por no poder visitar el Museo de Louvre

Muchos de los manifestantes se concentraron a las puertas del museo, donde infinidad de turistas asistían, decepcionados, a la escena y veían truncados sus planes de visitar La Gioconda.

“Veníamos tres o cuatro días a París y nos quedamos sin visitar uno de los museos más famosos del mundo”, aseguró Darío Calvo, que llegó desde la madrileña localidad de Alcorcón junto a Mara Durán.

Como tenían la entrada reservada, recibieron la víspera un correo electrónico en el que les informaban de la posibilidad del cierre por una huelga, pero pese a todo decidieron acercarse.

“Hemos visto que había mucha gente en la puerta y pensamos que podía estar abierto, pero al final no, así que decepción”, dijo Durán: “Así que a pasar frío”.

Calvo indicó que intentarán ver si en los próximos días al menos abre el museo de forma parcial: “Al ser un museo tan grande no pensaba que iba a estar cerrado al completo”.

“No sabía que había huelga”, afirmó Michael Gamer, que llegó desde Texas, en Estados Unidos, y confesó desconocer los motivos del paro, pero se mostró comprensivo con los trabajadores.

“En general apoyo las huelgas”, dijo el turista estadounidense, que señaló que “seguramente será por algo que sea necesario cambiar”.