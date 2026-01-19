¿Dónde pegan más los aranceles de Trump a Europa en su deseo por controlar Groenlandia?

Las acciones europeas se desplomaron desde un máximo cercano a récord, mientras los indicadores de riesgo crediticio subieron después de que Donald Trump reavivara la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, al amenazar con nuevos aranceles a ocho países por Groenlandia.

El índice Stoxx Europe 600 cayó 1.1 por ciento a las 14:32 horas en París, con los sectores más expuestos al mercado de Estados Unidos —incluidos automotrices y acciones de lujo— registrando fuertes pérdidas. El sector de defensa avanzó ante el aumento de la tensión geopolítica. Los futuros de acciones en Estados Unidos también retrocedieron, mientras que el mercado spot permaneció cerrado por un feriado.

Los indicadores de riesgo crediticio en Europa subieron, lo que frenó un inicio de semana que ya se perfilaba más tranquilo para las emisiones de deuda, dado el feriado en Estados Unidos. El índice iTraxx Crossover de swaps de incumplimiento crediticio de deuda de alto riesgo, una referencia clave del apetito por riesgo, subió hasta 8.5 puntos básicos, según datos recopilados por Bloomberg. Un indicador similar para empresas de grado de inversión aumentó hasta 1.8 puntos básicos.

Trump anunció el sábado un arancel del 10 por ciento a partir del 1 de febrero sobre bienes de países europeos que se han movilizado para apoyar a Groenlandia frente a las amenazas de Estados Unidos de apoderarse del territorio. Dijo que los gravámenes subirían a 25 por ciento en junio, a menos que se alcance un acuerdo para la “compra completa y total de Groenlandia”. El ministro de Finanzas de Alemania afirmó que Trump cruzó una línea roja e instó a Europa a preparar su contramedida comercial más contundente.

“Si se observan estrictamente los aranceles elevados, es algo que económicamente podría absorberse”, dijo Vincent Juvyns, estratega jefe de inversiones de ING en Bruselas. “Pero la posibilidad de una ruptura dentro del mundo occidental tendría consecuencias cuya magnitud no logro medir”.

Entre otras clases de activos, el dólar de Estados Unidos cayó frente a la mayoría de sus pares del Grupo de los 10, mientras que el franco suizo, un refugio tradicional, se destacó. Los bonos gubernamentales de corto plazo lideraron las ganancias, con el rendimiento del bono alemán a dos años cayendo hasta cuatro puntos básicos, a 2.07 por ciento. Los futuros de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos se mantuvieron estables, lo que implica pocos cambios en los rendimientos. El mercado de bonos spot de Estados Unidos está cerrado.

Si bien se esperaba que la emisión de bonos en Europa se desacelerara desde su ritmo récord debido al feriado en Estados Unidos el lunes, algunos prestatarios optaron por aplazar sus colocaciones y adoptar una postura de espera ante la incertidumbre, según personas familiarizadas con las operaciones.

Solo hay una oferta en el mercado primario en euros —del banco suizo con calificación AAA Zuercher Kantonalbank—, lo que convierte a este en el lunes más tranquilo para emisiones desde diciembre de 2024, según datos recopilados por Bloomberg.

El anuncio de Trump provocó una rápida reprimenda de líderes europeos, y se dice que la Unión Europea mantiene conversaciones para imponer aranceles potenciales sobre €93.000 millones (US$108.000 millones) de bienes de Estados Unidos, si Trump cumple con la amenaza del gravamen del 10 por ciento. La reacción más inmediata y tangible de la UE fue que suspenderá la aprobación de su acuerdo comercial de julio con Estados Unidos.

En acciones individuales, el gigante francés del lujo LVMH cayó más de 4 por ciento, en su mayor descenso desde abril, mientras que las automotrices alemanas Volkswagen y Mercedes-Benz retrocedieron al menos 3 por ciento. La empresa de defensa Rheinmetall AG subió más de un 2 por ciento.

“Una escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa impulsada por Groenlandia podría borrar la mayor parte del crecimiento de las ganancias corporativas europeas en 2026”, escribió Laurent Douillet, estratega sénior de renta variable de Bloomberg Intelligence. “Esto podría detonar una corrección de un dígito medio”, agregó.

Economistas de Goldman Sachs Group Inc. estiman que un arancel del 10% de Estados Unidos reduciría el producto interno bruto real entre un 0,1% y un 0,2% en los países afectados, a través de un menor comercio, siendo Alemania el más golpeado. “El impacto podría ser mayor si hay efectos adversos en la confianza o en los mercados financieros”, escribieron en una nota.