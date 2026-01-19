Dinamarca rechaza asistir a Davos por amenazas de Trump a Groenlandia

Los funcionarios de Dinamarca han decidido no asistir al Foro Económico Mundial en Davos esta semana en medio de una creciente disputa sobre Groenlandia que está sacudiendo las relaciones transatlánticas

“Este año se invitó a representantes del gobierno danés, y cualquier decisión sobre la asistencia es competencia del gobierno correspondiente”, declaró el Foro a Bloomberg. “Podemos confirmar que el gobierno danés no estará representado en Davos esta semana”.

La disputa con Groenlandia se intensificó durante el fin de semana después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer un arancel a los productos de ocho aliados de la OTAN, lo que llevó a la Unión Europea a considerar la posibilidad de imponer aranceles a 93 mil millones de euros (108 mil millones de dólares) de productos estadounidenses.

Trump anunció el sábado un arancel del 10 por ciento a partir del 1 de febrero, que aumentará al 25 por ciento en junio, a menos que se llegue a un acuerdo para la “compra de Groenlandia”. Trump lanzó la amenaza después de que los países anunciaran que realizarían ejercicios simbólicos de planificación militar de la OTAN en el territorio semiautónomo danés para defender la isla ártica contra China y Rusia.

¿Qué líderes mundiales asisten al foro económico de Davos?

Todo está listo en Davos, Suiza, para la llegada de los grandes líderes mundiales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, que se darán cita esta semana en esa población alpina, a la que no acudirá el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el trágico accidente ferroviario.

Sánchez ha decidido cancelar su participación en el Foro Económico Mundial, que se celebra hasta el próximo viernes, debido al descarrilamiento de dos trenes en la provincia de Córdoba (sur) que ha provocado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

No es la única ausencia relevante. El Gobierno danés no estará representado en la 56.ª edición de la gran cita de líderes mundiales, que se celebra en un momento en el que se han agudizado las tensiones entre Europa y Estados Unidos por las aspiraciones de Trump de anexionarse el territorio autónomo danés de Groenlandia.

Además, el Foro ha cancelado la invitación que había extendido al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, para participar en un diálogo en este evento por considerar que “la trágica pérdida de vidas civiles” en Irán durante las últimas semanas hace que no sea adecuado que el Gobierno iraní esté representado en Davos este año.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ausente en la pasada edición, ofrecerá un discurso en el auditorio principal del Foro de Davos, después de que Trump haya incluido a su país entre los ocho europeos sujetos a nuevos aranceles tras haber participado en maniobras militares en Groenlandia.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, nombrado en marzo de 2025 en sustitución de Justin Trudeau, participará por primera vez en el Foro Económico Mundial y lo hace tras su reciente viaje a China, donde ha alcanzado un acuerdo para rebajar los aranceles agrícolas, así como otros para la entrada de vehículo eléctricos chinos y en inversión industrial.

En tanto, México participará en el Foro de Davos, con las enviadas especiales empresaria Altagracia Gómez y Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ambas representarán a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con información de EFE.