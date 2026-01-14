El ‘dream team’ de Sheinbaum en Davos: Altagracia Gómez y Alicia Bárcena irán al Foro Económico

Sheinbaum estará representada en el Foro Económico de Davos por la empresaria Altagracia Gómez y la titular de Semarnat, Alicia Bárcena.

La empresaria Altagracia Gómez, junto con Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) serán quienes representarán a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Foro Económico de Davos.

“Serán nuestra representación en Davos. La secretaria (Alicia Bárcena) va a hablar del desarrollo con justicia, del modelo mexicano vinculado con los temas ambientales”, explicó la presidenta Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’

En cuanto a la representación de empresarios, estará Altagracia Gómez para hacer énfasis en el mismo tema. El Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se realizará del 19 al 23 de enero.

“La representación de empresarios estará a cargo de la empresaria Altagracia Gómez como parte de este consejo muy amplio que ella ha ido incrementando de empresarios para hablar también del modelo de desarrollo mexicano”, agregó la mandataria.

¿Quiénes han participado en el Foro Económico de Davos?

Se trata de la segunda ocasión en la que Alicia Bárcena acude al Foro Económico Mundial en Davos, en representación de la presidenta Sheinbaum.

La funcionaria participó en cuatro paneles y el año pasado también acudió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En el caso de Ebrard, el excanciller se centró en conferencias sobre comercio y potencial económico de América Latina.

Mientras que los paneles en los que estuvo Alicia Bárcena fueron relacionados con temas de medio ambiente y cambio climático.

¿Qué sabemos sobre el Foro Económico de Davos en 2026?

El Foro Económico Mundial de Davos recibirá en la 56ª edición a 3 mil líderes económicos y políticos, incluyendo mil 700 representantes empresariales de 130 países, así como unos 60 ministros de Economía y Finanzas, una treintena de Comercio y otros tantos de Asuntos Exteriores.

Entre las presencias confirmadas más destacadas están el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus homólogos de Argentina y Ucrania, Javier Milei y Volodimir Zelenski y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Trump viajará acompañado de la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el foro, con al menos cinco secretarios de la Administración, destacó el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende, en la rueda de prensa de presentación de la 56ª edición.

La segunda economía mundial, China, estará representada por otra importante delegación encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, añadió Brende.

La reunión “llega en el contexto geopolítico más complejo desde 1945”, admitió el presidente de WEF, institución que organiza esta gran cita de líderes desde 1971, y que en esta ocasión ha decidido que el lema sea ‘Espíritu de Diálogo’.

En un mundo con creciente confrontación y donde el multilateralismo está siendo puesto en duda, “el diálogo no es un lujo sino una necesidad”, comentó Brende, subrayando que en esta edición habrá una presencia récord de jefes de Estado y de Gobierno, ya que por ahora 64 de ellos han confirmado su presencia.

Entre ellos estarán “seis de los siete líderes del G7” y habrá una destacada participación de regiones como Latinoamérica, señaló, con la asistencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Ecuador, Daniel Novoa.

*Con información de EFE