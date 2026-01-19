‘Rusia se apodera de Groenlandia’, reprocha Trump a Dinamarca... y advierte que EU tomará el control

Trump criticó que Dinamarca haya sido incapaz de eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. (Foto: EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este lunes 19 de enero que Dinamarca haya sido incapaz de “eliminar” la “amenaza rusa” de Groenlandia y consideró que ha llegado el momento de hacerlo.

“Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, señaló en su red social, Truth Social.

El líder republicano lleva semanas subrayando que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla “por las buenas o por las malas” con el supuesto objetivo de frenar que China o Rusia ocupen antes ese territorio.

Trump amenaza con aranceles a países que no apoyen su control sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado pasado con aranceles a los ocho países europeos que habían anunciado el envío de tropas a Groenlandia.

Esos países son Alemania, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, aparte de la propia Dinamarca.

Dichas naciones justificaron el desplazamiento de soldados por la necesidad de reforzar la defensa del Ártico, que según Trump había sido descuidada en los últimos años.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves en Bruselas para abordar las relaciones transatlánticas a raíz de los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia, indicó este lunes una portavoz del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 por ciento a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a la isla y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 por ciento en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington.