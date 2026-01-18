Scott Bessent critica a postura de la UE: Trump debe tomar Groenlandia, Europa ‘es débil’

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, amplificó el mensaje del presidente Donald Trump a los aliados europeos de que Estados Unidos no cederá en su intento de apoderarse de Groenlandia, afirmando que el continente es demasiado débil para garantizar su seguridad.

Bessent prácticamente desestimó las amenazas de la Unión Europea de detener un acuerdo arancelario alcanzado entre Trump y el bloque el año pasado, y dijo a NBC News que el presidente estadounidense está usando influencia estratégica para conseguir lo que quiere.

“En primer lugar, el acuerdo comercial no se ha finalizado, y una medida de emergencia puede ser muy diferente de otro acuerdo comercial”, declaró Bessent el domingo en una entrevista con el programa Meet the Press de la NBC. Trump “aprovecha sus poderes de emergencia para hacer esto”, añadió.

La última andanada de Trump para arrebatarle el control de Groenlandia a Dinamarca —aliado de la OTAN y miembro de la UE— consiste en imponer un arancel del 10 por ciento a los productos de ocho países europeos el 1 de febrero, que aumentará al 25 por ciento en junio. Esta escalada provocó la indignación de los líderes de la UE y un llamamiento del presidente francés, Emmanuel Macron, para activar la herramienta de represalia más poderosa del bloque.

La amplia agenda de Trump para su segundo mandato ha centrado repetidamente su ira en la UE y la OTAN, algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Su anuncio arancelario del sábado se produjo tras las medidas de ocho países europeos, entre ellos Dinamarca, para realizar ejercicios militares simbólicos de la OTAN en Groenlandia como un intento de demostrar el compromiso del continente con la seguridad de la isla.

Bessent explicó los motivos del interés de Trump para Groenlandia, citando la competencia global en el Ártico, los planes estadounidenses de construir un escudo antimisiles “Golden Dome” y la dependencia previa de Europa de la energía rusa que, según él, estaba “financiando” la guerra de Rusia en Ucrania.

Cuando se le preguntó si la postura de Trump hacia Europa es una táctica de negociación, Bessent señaló que el presidente no cambiaría de opinión.

“Los europeos proyectan debilidad, Estados Unidos proyecta fortaleza”, dijo. “El presidente cree que una mayor seguridad no es posible sin que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”.

Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump en la Casa Blanca, sugirió que Trump todavía está listo para llegar a un acuerdo no especificado sobre Groenlandia.

“En este momento es realmente un buen momento para que prevalezca la calma y dejemos de lado la retórica y nos sentemos a la mesa para ver si se puede llegar a un acuerdo que sea mejor para todos”, dijo Hassett en The Sunday Briefing de Fox News.

Aunque la mayor parte del rechazo proviene de Europa, algunos en Washington también están expresando sus dudas.

El senador republicano Thom Tillis y la demócrata Jeanne Shaheen emitieron una declaración conjunta instando a la administración Trump a “apagar las amenazas y activar la diplomacia”.

El senador Rand Paul, un republicano libertario de Kentucky que choca regularmente con Trump por cuestiones políticas, dijo que “no hay ninguna emergencia con Groenlandia”.

“Eso es ridículo”, dijo Paul el domingo en Meet the Press . Aunque ningún senador republicano apoya la acción militar estadounidense para ocupar Groenlandia, Trump “sigue dando vueltas con eso”, afirmó.

“Pero en lo que respecta a intentar comprarlo pacíficamente, no se consigue que los compradores vengan reprendiéndolos y diciéndoles que lo tomarás de todos modos”, dijo Paul.

Chris Van Hollen, demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que Trump está haciendo “una apropiación de tierras”.

“Donald Trump quiere tener en sus manos los minerales y otros recursos de Groenlandia, tal como fue la verdadera razón por la que fue a Venezuela”, dijo Van Hollen en el programa This Week de la cadena ABC .

Mientras algunos líderes europeos sugieren que una decisión de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia significaría el fin de la Organización del Tratado del Atlántico Norte después de más de siete décadas, Bessent dijo que esa es “una falsa elección”.

“Los líderes europeos cambiarán de opinión y comprenderán que necesitan estar bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos”, dijo a la NBC.