Suecia responde a la amenaza de aranceles de Trump y defiende Groenlandia: ‘No nos dejaremos chantajear’

El primer ministro de Suecia afirmó que su país no cederá ante presiones y defenderá la soberanía europea. (Foto: Bloomberg/@SwedishPM)

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, afirmó este sábado que su país y sus aliados europeos no cederán al “chantaje” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el anuncio de nuevos aranceles vinculados a Groenlandia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Kristersson subrayó que ya dialoga con otros países de la región para definir una respuesta conjunta ante los aranceles de Trump.

“No nos dejaremos chantajear. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre asuntos que les conciernen”, escribió Kristersson en la red social X, en un mensaje dirigido tanto a Washington como a los socios europeos.

El mandatario sueco remarcó que Suecia “siempre” defenderá su soberanía y la de sus vecinos aliados, y advirtió que la controversia trasciende a los países directamente señalados, al tratarse de un asunto que compete al conjunto de la Unión Europea.

Kristersson detalló que Suecia mantiene “intensas conversaciones” con otros Estados miembros de la Unión Europea, así como con Noruega y el Reino Unido, con el objetivo de consensuar una “respuesta coordinada” frente a las amenazas comerciales de Estados Unidos.

Las declaraciones se produjeron después de que Trump anunciara la imposición de nuevos aranceles a productos de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, con aumentos significativos previstos para junio, aludiendo a preocupaciones de “seguridad nacional” relacionadas con Groenlandia.

Groenlandia, en el centro del conflicto entre EU y Europa

Groenlandia, territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, ha despertado el interés estratégico de Washington por su ubicación en el Ártico y sus vastos recursos minerales, además de la creciente presencia de Rusia y China en la región.

Trump ha insistido en que Estados Unidos debe adquirir Groenlandia para garantizar su seguridad nacional y evitar que potencias rivales consoliden su influencia. Tanto Dinamarca como el propio gobierno groenlandés han rechazado de forma categórica cualquier propuesta de venta.

El sábado, el presidente estadounidense elevó la presión sobre Europa al amenazar con aranceles de hasta 25 por ciento a países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania y el Reino Unido, por respaldar la soberanía de Groenlandia y oponerse a los planes de anexión.

Según Trump, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar desde el 1 de febrero un arancel del 10 por ciento sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, que aumentará al 25 por ciento a partir del 1 de junio de 2026.

“El arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, sostuvo el mandatario, quien acusó a varios países europeos de haber enviado tropas a la isla y de actuar con “fines desconocidos”.

Trump enfrenta rechazo de legisladores y aliados europeos

La estrategia de Trump también generó resistencias dentro de su propio partido. Los líderes de la comisión especial del Senado para la OTAN, el republicano Thom Tillis y la demócrata Jeanne Shaheen, advirtieron que el presidente está actuando contra los aliados “más cercanos” de Estados Unidos.

Otros legisladores republicanos, como Don Bacon y la senadora Lisa Murkowski, calificaron las medidas de “autoritarismo” y “errores profundos”, y alertaron que debilitan a la OTAN y benefician a adversarios como Rusia y China.

Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron que los aranceles podrían provocar una “peligrosa espiral descendente” en las relaciones transatlánticas.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, subrayó que cualquier preocupación sobre la seguridad de Groenlandia debe abordarse dentro de la OTAN, mientras que los Estados miembros anunciaron reuniones extraordinarias para definir una postura común ante la escalada de tensiones con Washington.