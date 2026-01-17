Trump ‘aisla’ a Groenlandia: Anuncia arancel del 10% a países europeos que respalden a Dinamarca

Trump amenazó en una publicación en redes sociales con aplicar el arancel a partir del 1 de febrero. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel de 10 por ciento a países europeos que han respaldado a Dinamarca en medio de su intento por adquirir Groenlandia.

Trump amenazó en una publicación en redes sociales con aplicar el arancel a partir del 1 de febrero y elevarlo hasta 25 por ciento en junio, a menos que “se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

Los aranceles se aplicarán a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, detalló el mandatario.

El anuncio se da en medio de protestas que se realizan en Dinamarca para rechazar las amenazas de Trump por adquirir la isla.

¿A qué productos aplicaría el arancel del 10%?

La amenaza explosiva tiene como objetivo a varios de los principales aliados de Estados Unidos y tensionará aún más la alianza de la OTAN, de la que Dinamarca es miembro.

No está claro de inmediato qué autoridad utilizaría Trump y cómo buscaría aplicar nuevos aranceles individuales a los Estados miembros de la UE, pero ya ha recurrido anteriormente a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para amenazas similares.

El uso de esa autoridad es la base de un caso histórico en la Corte Suprema, cuyo fallo se espera próximamente. El fallo de la corte podría revocar la amenaza de Trump; una alternativa que la administración ha sopesado, los llamados poderes de la Sección 122, están limitados a aranceles del 15 por ciento durante 150 días.

En conjunto, esto plantea preguntas sobre si Trump podrá implementar los aranceles y por cuánto tiempo.

Reuniones de EU con Dinamarca por Groenlandia

La decisión de Trump sigue a una semana de reuniones en Washington del ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, con importantes figuras de la administración Trump y miembros del Congreso, junto con la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Dinamarca y Groenlandia siguen en un punto muerto con Estados Unidos sobre el futuro de la isla más grande del mundo, aunque los funcionarios acordaron esta semana establecer un grupo de trabajo para gestionar la disputa diplomática.

Dinamarca había invitado a sus aliados de la OTAN a participar en actividades de entrenamiento en Groenlandia, y varias naciones europeas ya han enviado personal a la isla. Estados Unidos se encuentra entre los invitados, según un oficial militar danés.

El anuncio arancelario que hizo Trump el sábado se centró en las naciones que habían anunciado que enviarían un puñado de tropas a la isla.

“Estos países, que están jugando este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible”, escribió Trump en su publicación. Añadió que Estados Unidos está abierto a negociar con Dinamarca.