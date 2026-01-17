‘La UE será siempre muy firme’: Europa coordina respuesta a nuevos aranceles de Trump por Groenlandia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este sábado en Asunción que coordina una “respuesta conjunta” de los Veintisiete frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y que no apoyen su plan de anexión de la isla.

“Lo que podemos decir es que la UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE”, señaló Costa en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

El jefe del Consejo Europeo se pronunció en esos términos ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 por ciento a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, en un intento por reforzar la seguridad y contener los deseos expansionistas del dirigente republicano.

En sus redes sociales, el líder de Estados Unidos dijo, además, que subirá los aranceles hasta un 25 por ciento en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington.

¿A cuáles otros países ha impuesto aranceles Trump?

Las nuevas víctimas de los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto de la UE, como de fuera del bloque comunitario: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Preguntado sobre el asunto, Costa quiso destacar primero que hoy él y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han vivido en Asunción un momento “histórico y muy importante” al crear la más amplia zona de libre comercio del mundo.

Unión Europea, feliz con tratado con Mercosur

A su juicio, el tratado comercial entre la UE y el Mercosur manda un mensaje “muy claro” al mundo: “No son necesarios los conflictos entre los países, sino la paz y la cooperación”.

“Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea. Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial y la soberanía en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar para defender los derechos humanos en Venezuela”, defendió.

Y completó: “Si queremos prosperidad tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos. Tenemos que crear zonas de integración económicas y no aumentar los aranceles”.