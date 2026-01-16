⁠¿Fundación Nobel puede revocarle premio a María Corina Machado, quien regaló la medalla a Trump?

María Corina Machado, líder opositora, será siempre la ganadora del premio Nobel de la Paz, indicó el instituto.

La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó al presidente estadounidense Donald Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, algo que los políticos de Noruega criticaron y tildaron como inaudito.

En tanto, el Instituto que otorga el Premio Nobel de la Paz emitió un comunicado este viernes al respecto de la situación, al apuntar que la persona que gana dicho galardón “es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el ganador del premio”.

Según Machado, entregó su premio a Trump como un mensaje de “gratitud del pueblo venezolano” al presidente estadounidense por sus acciones para lograr “su libertad”, esto luego de que el gobierno de EU capturó a Nicolás Maduro en un operativo especial dentro de Venezuela.

La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 120 años.

Esto explicó el Centro Nobel de la Paz luego de que María Corina Machado regalara su premio de la Paz a Donald Trump.

¿Revocarán el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado?

Aunque la opositora venezolana María Corina Machado entregó su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump, el Centro Nobel de la Paz puntualizó que en la historia quedará escrito el nombre de quien fue galardonado, no de quien tenga el premio físico.

“Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el ganador del premio. Incluso si la medalla o el diploma pasan posteriormente a manos de otra persona, esto no altera la identidad del ganador del Premio Nobel de la Paz”, indicó en un comunicado este 16 de enero.

Trump ha afirmado que él merece el Premio de la Paz por su supuesta ayuda para resolver conflictos a nivel internacional.

Y a todo esto, ¿Trump deberá regresar el Nobel? Al respecto del premio, el Centro Nobel también explicó que no puede revocar el nombramiento de María Corina Machado o de ninguna otra persona.

“Un galardonado no puede compartir el premio con otros ni transferirlo una vez anunciado. El Premio Nobel de la Paz tampoco puede ser revocado. La decisión es definitiva y se aplica para siempre”.

Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas que discutieron juntos.

Posterior a la reunión, que es el primer encuentro tras 12 días de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, Machado aseguró que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos.

Con información de EFE.