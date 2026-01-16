Cuba advierte a Trump que no habrá coerción en negociación: ‘Si somos agredidos, pelearemos con fiereza’

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió este viernes a Estados Unidos de que no habrá entendimiento posible ni negociación con “coerción” e indicó que su país está dispuesto al “diálogo”, pero en “igualdad” y con “respeto”.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en el discurso central del acto de homenaje a los 32 cubanos muertos en la operación militar estadounidense del pasado día 3 que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

“No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamas estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, afirmó.

“Es importante que lo entiendan: siempre estaremos dispuestos al diálogo y al mejoramiento de las relaciones ente los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. Así ha sido por más de seis décadas. La historia ahora no será diferente”, agregó.

‘Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza’, dice Miguel Díaz-Canel a Trump

El presidente cubano habló ante varios miles de personas congregados en la Tribuna Antiimperialista, junto al malecón habanero, y encabezados por altos cargos del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), pero esta vez sin el expresidente Raúl Castro.

“Cuba no amenaza ni desafía”, aseguró Díaz-Canel, quien sin embargo agregó que, de ser agredida, la isla se defendería.

“Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a las que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos, desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad, África y hasta Caracas en este siglo XXI”, subrayó.

“No van a intimidarnos”, aseguró Díaz-Canel. “Sus amenazas de ahora nos recuerdan a las de casi todas las administraciones (estadounidenses) previas controladas por halcones”, indicó.

“Tendrían que secuestrar a millones o desaparecer del mapa a este archipiélago”, agregó.

Para Díaz-Canel, el ataque contra Venezuela del 3 de enero, que se inició meses antes con una “red de mentiras y difamación”, ha abierto “la puerta a una nueva era de barbarie, despojo y neofascismo”.

El presidente reconoció que las noticias de la operación militar estadounidense “golpearon duro” al Ejecutivo cubano, que fueron “horas muy amargas” de “indignación e impotencia”. Venezuela era el principal aliado político de La Habana y su primer socio comercial.

A su juicio, en estos momentos de amenaza estadounidense, la clave es evitar las divisiones internas: “La unidad es el arma más poderosa”, subrayó.