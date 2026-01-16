Los cubanos, en una jaula de paja

Desde hace décadas, el régimen castrista se ha presentado a sí mismo como guardián de un ideal revolucionario, como un faro de justicia social frente al “imperialismo”.

Sin embargo, la realidad que enfrentan los cubanos todos los días es la de una crisis socioeconómica profunda que no solo pone en duda la eficacia del modelo, sino que plantea una pregunta incómoda y esencial: ¿qué gana el régimen comunista manteniendo a los cubanos en la miseria?

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema y 7 de cada 10 personas han dejado de desayunar, almorzar o comer debido a la falta de dinero o escasez de alimentos. Los datos muestran no solo carencias económicas, sino una desprotección social extendida a casi toda la población.

La crisis no es nueva y, por el contrario, parece instalada en la isla donde se sostiene la dictadura más añeja y larga del mundo, sin posibilidad alguna de cambio debido a la corrupción, connivencia y complicidad de gobiernos que apoyan al régimen y jamás lo señalan o critican, so pena de ser calificados de contrarios a la causa latinoamericana.

Las cifras oficiales reconocen que al menos mil 236 comunidades en la isla viven en la miseria, muchas de ellas con acceso limitado a servicios básicos, productos alimentarios y medicina.

Y no hablemos de la crisis energética que tiene a Cuba sumida en la oscuridad debido a los apagones eléctricos, que se vienen dando desde hace al menos 5 años.

¿Y qué ocurre con la economía en su conjunto? Según proyecciones de la CEPAL, el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba se contraerá alrededor de un –1.5% en 2025, una de las pocas economías de América Latina en declive ese año.

La caída sostenida de la economía no es un accidente, sino la consecuencia directa de un modelo estatista cerrado, dependiente de importaciones, con un mercado laboral limitado y desalientos para la inversión y la innovación.

La producción agrícola y manufacturera, pilares tradicionales de la economía, han sufrido retrocesos significativos mientras sectores como el turismo flaquean.

Las implicaciones sociales son devastadoras. El éxodo masivo de cubanos —especialmente jóvenes y trabajadores calificados— ha reducido la población total por debajo de los 10 millones, con proyecciones de que esta podría ser incluso menor dada la emigración no contabilizada.

Si la revolución prometía igualdad y dignidad, el paisaje actual se describe mejor como desolador, con salarios que quedan por debajo de la línea de pobreza extrema del Banco Mundial, apagones crónicos, escasez de medicinas y un sistema de salud y educación que lucha por sostenerse pese a las sanciones externas y falta de inversión.

La respuesta oficial del régimen a esta crisis estructural ha sido, históricamente, culpar al embargo estadounidense. No obstante, experiencias recientes muestran que gran parte del deterioro se debe a decisiones internas, a la falta de apertura económica, a la centralización total de la producción y a una política que tiene cautivos a millones de cubanos.

Entonces, ¿qué gana el régimen con mantener a la población en estas condiciones? En primer lugar, control político: una población empobrecida y dependiente es menos propensa a cuestionar el statu quo, especialmente si el acceso a recursos, empleo y movilidad está mediado por el Estado.

En segundo lugar, legitimación ideológica: al presentar la miseria como resultado de factores externos, el gobierno busca consolidar una narrativa de resistencia heroica que disuelva responsabilidad interna.

El problema es que esa narrativa se ha vuelto insostenible. La desesperación por huir, el descontento social y el rechazo evidente a las políticas del Partido Comunista ya no pueden atribuirse únicamente a “propaganda occidental”.

La miseria cotidiana de millones de cubanos es prueba más elocuente de las limitaciones y fracasos del régimen.

Mantener a los cubanos en la miseria no fortalece ninguna revolución. Por el contrario, solo prolonga una tragedia humana que el mundo observa con creciente incredulidad y que los propios cubanos viven cada día en carne propia.

Sotto voce

Buena representación tendrá México en el Reino Unido con el doctor Alejandro Gertz Manero. Su profesionalismo, preparación, sensibilidad, experiencia y su presencia siempre impecable son garantía de que su labor como embajador será sin duda muy exitosa…

El senador Félix Salgado Macedonio estuvo de manteles largos por su cumpleaños, con un festejo al que asistieron alcaldes, diputados federales y locales, funcionarios estatales y municipales.

En el evento, celebrado en Chilpancingo, quedó claro que el senador, quien recibió felicitaciones de representantes de iglesias y de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es el líder político más importante de Guerrero.