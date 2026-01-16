Noruega lamenta que María Corina regale a Trump medalla del Nobel de la Paz: ‘Es inaudito y patético’

Noruega reaccionó con incredulidad a la noticia de que la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, entregó su medalla al presidente estadounidense, Donald Trump, quien desde hace tiempo codicia el premio.

“Eso es completamente inaudito”, declaró Janne Haaland Matlary, profesora de la Universidad de Oslo y expolítica, a la emisora ​​pública NRK. “Es una total falta de respeto por el premio por su parte”, afirmó, calificando el acto de “insignificante” y “patético”.

En Noruega, los políticos en funciones no se anduvieron con rodeos a la hora de valorar la concesión de la medalla.

“El hecho de que Donald Trump acepte la medalla dice algo sobre él como persona: un fanfarrón clásico que quiere adornarse con los premios y el trabajo de otros”, dijo a NRK Trygve Slagsvold Vedum, ex ministro de finanzas y actual líder del Partido del Centro.

Kirsti Bergsto, líder de la Izquierda Socialista, dijo que la medida era “sobre todo absurda y sin sentido”, en comentarios a NRK.

Trump, quien afirma merecer el premio Nobel de la Paz por haber resuelto numerosas guerras durante su segundo mandato, aceptó la medalla de manos del líder opositor venezolano en una reunión en la Casa Blanca el jueves. Anteriormente había expresado su descontento con la decisión del Comité Noruego del Nobel.

Mientras tanto, en Venezuela, María Corina Machado ha sido excluida de la transición de liderazgo en Venezuela desde que las fuerzas estadounidenses derrocaron a Nicolás Maduro el 3 de enero, pero mantuvieron su régimen. Machado entregó la medalla a Trump como “un reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”, declaró el jueves.

“Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo”, declaró Raymond Johansen, exalcalde de Oslo del gobernante Partido Laborista, en una publicación de Facebook . “La concesión del premio está ahora tan politizada y es tan potencialmente peligrosa que fácilmente podría legitimar un proyecto que vaya en contra de la paz”.

¿El Premio Nobel de la Paz se puede compartir?

El premio no se puede compartir ni transferir, declaró el comité la semana pasada. La debacle mancha aún más la reputación del Premio Nobel de la Paz y subraya cuán politizado se ha vuelto.

La decisión de otorgarle el premio a Machado fue interpretada por algunos como un intento de evitar la ira de Trump tras su agresividad sin precedentes para conseguir el premio.

Esto también contrasta marcadamente con los acontecimientos de 2022, cuando el periodista ruso Dmitry Muratov subastó su medalla del premio Nobel de la Paz de 2021 para recaudar fondos para los ucranianos que se han convertido en refugiados a causa de la guerra del presidente Vladimir Putin. Esta iniciativa benéfica no generó objeciones significativas en Noruega.

Las decisiones del Nobel a menudo han generado indignación o desconcierto. El premio Nobel de 2009 se concedió a Barack Obama apenas unos meses después de su primer mandato presidencial en Estados Unidos y precedió a un aumento del número de tropas estadounidenses en Afganistán.

Aung San Suu Kyi, de Myanmar, galardonada en 1991 y quien lideró la oposición a la junta militar que gobernaba el país, fue posteriormente criticada internacionalmente por su insuficiente actuación para evitar la masacre militar de la minoría rohinyá.

Más recientemente, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ganó el premio de 2019 y 12 meses después se vio envuelto en una guerra civil en la región de Tigray del país que dejó cientos de miles de muertos, según el Proyecto de Guerra de Tigray de la Universidad de Gante.

El Premio Nobel de la Paz es posiblemente el galardón más prestigioso del mundo para la labor diplomática. Es uno de los cinco Premios Nobel establecidos por el testamento de Alfred Nobel, el inventor sueco de la dinamita, fallecido en 1896.

Independientemente de la independencia del Comité Noruego del Nobel y de la ausencia de injerencia del gobierno en la decisión sobre el premio, existe un componente político: sus cinco miembros son elegidos por el parlamento. Los legisladores han modificado los criterios para los candidatos cualificados en varias ocasiones en el pasado, buscando distanciar el premio de la política.

Noruega también tuvo otro encontronazo con Estados Unidos este año. La decisión de vender acciones de Caterpillar del fondo soberano de inversión de 2,1 billones de dólares del país nórdico indignó a los partidarios de Trump y llevó al gobierno a suspender el consejo de ética que recomienda exclusiones del fondo.

Las dos naciones siguen involucradas en negociaciones comerciales mientras Noruega espera reducir un impuesto del 15 por ciento impuesto por la administración estadounidense como parte de su programa arancelario global.