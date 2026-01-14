Trump conversa por teléfono con Delcy Rodríguez: ‘Es fantástica, hemos trabajado muy bien con ella’

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo tras la captura del chavista. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles 14 de enero mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una “persona fantástica”.

“Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario republicano agregó que la llamada fue “larga”, que abordaron “muchos temas” y que se está llevando “muy bien con Venezuela”.

¿Cómo es la relación de Trump con Delcy Rodríguez?

Trump dio estas declaraciones un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación “se mantiene abierto”.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria encargada sostuvo que “no ha culminado aún” el “proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad” que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, “procedieron 194” excarcelaciones.

“Al día de hoy -añadió- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”.

La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Delcy Rodríguez convoca a la unión en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó este miércoles a la unión de los trabajadores del país y reiteró su compromiso con la liberación del mandatario Nicolás Maduro, que permanece detenido en Nueva York después de una operación militar en la que fue capturado por tropas estadounidenses.

“Que sea toda Venezuela unida que busque un horizonte y que ese horizonte sea la paz social, sea la paz económica, que en cada familia trabajadora de Venezuela, bueno, amanezca la esperanza y esa esperanza de que los tendremos de vuelta”, declaró Rodríguez durante una llamada telefónica con uno de los dirigentes que encabezaba una manifestación de trabajadores chavistas en Caracas y que fue redifundida en los altavoces instalados en la concentración.

La líder chavista confió también en la posibilidad de construir una patria que “permita la felicidad, el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas”.

Se trata de las primeras palabras en medio de una movilización de la mandataria encargada, que no ha aparecido públicamente en este tipo de actos que convoca a diario el chavismo para pedir la libertad de Maduro y su esposa, Cilia Flores.