Free Maduro: Convocan a mega marcha para pedir la liberación del chavista y Cilia Flores

Convocan a una mega movilización en Caracas, Venezuela, para pedier la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. (EFE)

El chavismo convocó a sus simpatizantes a una “gran marcha nacional” este sábado, cuando se cumple una semana de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en medio de ataques en Caracas y en tres estados cercanos a la capital.

En la convocatoria, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó a la población a una “máxima movilización” y a salir nuevamente a “las calles en respaldo a la libertad pronta” de Maduro, quien hoy hace un año juró para un cuestionado tercer mandato consecutivo, y de Flores.

Desde la captura, simpatizantes chavistas, activistas del partido de Gobierno y diversas autoridades oficialistas se movilizaron cada día, principalmente en Caracas, para repudiar lo que califican de “secuestro” y para exigir a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la liberación de ambos.

¿Quiénes convocan a la movilización por pedir la liberación de Nicolás Maduro?

Se espera que en la marcha de este sábado participen la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante y exministra de Interior, Carmen Meléndez, y el jefe de Gobierno de la capital y vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández, entre otras autoridades.

¿Cómo ocurrió el ataque a Caracas para detener a Maduro?

El sábado 3 de enero en la madrugada, Estados Unidos atacó varios puntos de Caracas y otras regiones de Venezuela, una acción que concluyó con la captura de Maduro y de Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos penales federales, incluidos los relacionados con narcoterrorismo.

En reemplazo de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ). Desde entonces, Rodríguez afirmó que su Gobierno trabajará para garantizar la estabilidad del país, al tiempo que busca reanudar canales de diálogo con Washington.

El viernes, el Gobierno venezolano anunció el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, orientado al “restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”.

También confirmó la llegada de una delegación de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos a Caracas, al tiempo que informó que Venezuela enviará una delegación a Washington para continuar las conversaciones.