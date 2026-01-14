Continúa proceso de excarcelación en Venezuela: Van 406 presos políticos liberados

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

“El objetivo es abrir espacios políticos, fue el objetivo que marcó el presidente (Nicolás Maduro) en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”, señaló Rodríguez en una breve declaración desde el palacio presidencial de Miraflores (sede del Ejecutivo), junto al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El lunes 12 de enero, Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, informó sobre la liberación de 116 presos políticos, pero no se hizo pública la lista con los nombres.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, verificó hasta las 6:23 hora local de este lunes, la excarcelación de más de 40 personas.

Fue el jueves 8 de enero cuando se anunció la liberación de presos políticos, que incluye a venezolanos y extranjeros, como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

Gobierno de Trump ‘celebra’ liberación de presos políticos

Horas después del anuncio de Venezuela, la Casa Blanca aseguró que la decisión es un ejemplo de cómo Donald Trump usa su máxima influencia para ‘hacer lo correcto para estadounidenses y venezolanos’.

En tanto, Foro Penal, dijo que hasta el 29 de diciembre en Venezuela había 863 personas detenidas “por razones políticas”.

Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de planes para conspirar para desestabilizar al gobierno.

En una publicación en X, el director del foro, Alfredo Romero, dijo que las liberaciones eran “buenas noticias”.

“Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, señaló Romero.