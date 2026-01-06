⁠¿Quién es Diosdado Cabello? EU ofrece recompensa de 25 mdd por el ‘tercero al mando’ de Venezuela

En marzo de 2020, Cabello Rondón fue acusado en un proceso federal del Distrito Sur de Nueva York. (Foto: Nicolás Maduro / X)

Militar de formación, político por ambición y figura clave del chavismo desde sus orígenes, Diosdado Cabello ha ocupado casi todos los espacios de poder posibles sin necesidad de disputar nunca el liderazgo máximo, por esto es que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por él.

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado sábado 3 de enero, Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta del país, asumió como presidenta; en la ceremonia estuvo presente el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

EU ofrece recompensa por Diosdado Cabello

En enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos, aumentó la recompensa que pidió por Diosdado Cabello de 15 millones de dólares a 25 millones de dólares.

Acusó al ministro de Nicolás Maduro, a quien no reconocía como presidente de Venezuela, de participar en una “conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el Cártel de los Soles”.

“Cabello Rondón coordinó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para impulsar la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse de la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína e incitar a otros a participar en ella”, señaló en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El gobierno de EU detalló que el ministro venezolano ayudó a vender grandes cantidades de cocaína previamente incautada a narcotraficantes a cambio de millones de dólares; interferir en las investigaciones de narcotráfico y en casos penales pendientes en Venezuela y otros países.

“Ayudo a proporcionar a las FARC armas de uso militar, como ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipo explosivo”, indicó.

En marzo de 2020, Cabello Rondón fue acusado en un proceso federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos asociados de armas de fuego en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 960a y 963, y el Título 18 del Código de Estados Unidos, Secciones 924 y 2.

¿Quién es Diosdado Cabello?

De verbo rápido y presencia dominante, pasó de participar en el golpe de Estado de 1992 a convertirse en el principal sostén interno del régimen, señalado hoy por organismos internacionales como el cerebro del aparato represivo del Estado venezolano.

La cabeza visible de la considerada ala militar, nació en El Furrial (estado de Monagas, Venezuela), el 15 de abril de 1963. Militar de profesión, se graduó en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar de Venezuela.

Estudió Ingeniería de Sistemas en el Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada Nacional (IUPFAN) y realizó un postgrado en Gerencia de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

En 1992 fue uno de los militares (entonces con el grado de teniente) que participó junto a Hugo Chávez en las rebeliones de febrero y noviembre contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, tras lo cual solicitó su pase a la reserva. A diferencia de Chávez, Cabello no cumplió condena por participar en la intentona golpista.

Cabello es también vicepresidente primero del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Hombre clave del chavismo, el 5 de marzo de 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, surgió la posibilidad de que Cabello, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, asumiera temporalmente la Presidencia, que finalmente recayó en Nicolás Maduro.

En agosto de 2024 fue nombrado ministro de Justicia e Interior, en medio de la crisis política que se vivió en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, un movimiento que se interpretó como un intento de reforzar el control interno.

Diosdado Cabello está casado y tiene cuatro hijos.

Diosdado Cabello: Los problemas con la justicia

Sus problemas con la Justicia comenzaron en 2014, cuando fue demandado en un tribunal de Miami por Human Rights Foundation por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de una firma venezolana de ingeniería.

En 2015 el chavismo comenzó una batalla para defenderlo tras unas informaciones periodísticas que le vinculaban con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Para esa fecha ya había sido reelegido por el bloque chavista al frente de la Asamblea.

En 2017 se vio salpicado por el caso Odebrecht después de que la exfiscal Luisa Ortega, que abandonó el país tras ser acusada de traición, afirmara tener pruebas de que Cabello recibió cien millones de dólares de la constructora brasileña, que a su vez había financiado su campaña en las elecciones regionales de 2008 cuando aspiró a gobernador de Miranda.

En 2018, Estados Unidos le impuso sanciones junto a otros dirigentes venezolanos para presionar al régimen. Ese mismo año, en junio, la Asamblea Nacional Constituyente le designó como nuevo presidente de este órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos.

El 26 de marzo de 2020, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que llevara al arresto de Maduro, y de diez millones por Cabello, a los que acusó por narcotráfico y lavado de dinero.