Trump ofrece mediar entre Egipto y Etiopía: ¿Qué sabemos sobre el conflicto por el agua?

Trump comentó que está dispuesto a mediar en un conflicto entre Egipto y Etiopía.

El presidente Donald Trump ofreció reanudar la mediación estadounidense en una larga disputa por el agua entre Egipto y Etiopía mientras busca evitar un conflicto por una presa que podría alterar significativamente el río Nilo.

“Creo que con la experiencia técnica adecuada, negociaciones justas y transparentes y un fuerte papel de Estados Unidos en el monitoreo y la coordinación entre las partes, podemos lograr un acuerdo duradero para todas las naciones de la Cuenca del Nilo”, dijo Trump en una carta al presidente egipcio Abdel Fattah El-Sisi publicada en las redes sociales este viernes.

Trump dijo que un “enfoque exitoso” garantizaría liberaciones de agua predecibles para Egipto y al mismo tiempo permitiría a Etiopía generar “cantidades sustanciales de electricidad”.

El conflicto entre ambas naciones se ha centrado en la Gran Presa del Renacimiento Etíope, un proyecto que se espera aumente drásticamente la capacidad eléctrica de Etiopía. Sin embargo, en El Cairo, muchos consideran la presa —inaugurada oficialmente el año pasado— una amenaza para el suministro de agua de Egipto, que desde hace tiempo depende de las aguas del Nilo. Sudán, que se encuentra entre ambos países, también ha expresado su preocupación.

Trump ha afirmado repetidamente que ha “puesto fin” a la disputa, contándola entre los conflictos que ha declarado resueltos mientras presiona para obtener un Premio Nobel de la Paz.

La realidad es más compleja. La discusión nunca ha desembocado en un conflicto militar. Durante el primer mandato de Trump, nunca se concretó un intento de resolución, y la diplomacia durante la administración Biden tampoco logró un acuerdo permanente.

En septiembre, Trump reconoció el problema en una cena del American Cornerstone Institute en Virginia.

“Construyeron una pequeña presa en Etiopía que es como la presa más grande del mundo. Y afecta el agua que llega al Nilo. ¿Dirías que eso es un problema? Yo diría que es un gran problema”, dijo Trump.