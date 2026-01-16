‘¿Y esos barcos?’: EU reprocha a Sudáfrica por incluir a Irán en ejercicios navales

Estados Unidos criticó a Sudáfrica por permitir la participación de Irán en ejercicios navales frente a las costas de Ciudad del Cabo, tras versiones contradictorias sobre el papel de la República Islámica en las maniobras.

“La participación de Irán en ejercicios conjuntos, en cualquier ámbito, socava la seguridad marítima y la estabilidad regional”, declaró la Embajada de Estados Unidos en una publicación difundida la noche del jueves. “Sudáfrica no puede sermonear al mundo sobre justicia mientras se aviene con Irán”.

Buques de guerra de algunos países integrantes del grupo BRICS, entre ellos Irán, Rusia y China, arribaron a aguas sudafricanas la semana pasada para participar en un ejercicio naval que se extendió hasta el viernes.

La declaración representa la más reciente crítica de Washington hacia Pretoria, cuyas relaciones con su segundo mayor socio comercial se encuentran tensas desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado. Los vínculos de Sudáfrica con Irán figuran entre los temas que provocan molestia en el gobierno estadounidense.

Tensiones por protestas en Irán y acusaciones de intervención por EU

Trump amenazó con atacar a Irán por la represión contra manifestantes y esta semana anunció que Estados Unidos impondrá un arancel de 25 por ciento a los productos de países que “hacen negocios” con la República Islámica.

La presidencia sudafricana señaló que el país “sigue con preocupación los acontecimientos en Irán”, y pidió a las autoridades de Teherán “garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho a protestar en paz”, de acuerdo con un comunicado difundido el jueves.

Aunque el medio local News24 informó que Pretoria persuadió a Irán para retirarse de los ejercicios, imágenes publicadas en la página de Facebook de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica mostraron a los capitanes de los buques participantes atracados en la base naval de Simon’s Town, con funcionarios iraníes presentes.

“Estados Unidos observa con preocupación y alarma los informes de que el Ministerio de Defensa y la SANDF desafiaron una orden del gobierno respecto a la participación de Irán en los ejercicios navales en curso”, señaló la Embajada estadounidense.

La ministra de Defensa sudafricana, Angie Motshekga, afirmó que el presidente Cyril Ramaphosa emitió instrucciones claras sobre la forma en que debían desarrollarse los ejercicios, en particular sobre la participación de Irán, y que estas se comunicaron de manera explícita.

El Ministerio de Defensa informó el viernes que se designó una junta de investigación para determinar si las instrucciones se comunicaron de forma incorrecta o se ignoraron. El organismo deberá presentar un informe en un plazo de siete días.

Esta es la segunda ocasión en que las fuerzas de defensa de Sudáfrica enfrentan cuestionamientos por su relación con Irán.

El año pasado se informó que el jefe del Ejército, Rudzani Maphwanya, sostuvo que ambas naciones compartían objetivos comunes y llamó a fortalecer los vínculos con Teherán durante una visita oficial.

Estas declaraciones motivaron que el Departamento de Defensa las calificara como desafortunadas, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores aclaró que no reflejaban la política oficial del país. Posteriormente, un portavoz de Ramaphosa indicó que el presidente desconocía el viaje y no lo autorizó.