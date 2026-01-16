Amigos y enemigos NO están invitados: Suspensión de visas de EU pega a socios en América Latina

Las nuevas reglas de Trump sobre las visas solo se aplican a quienes deseen vivir y trabajar de forma permanente en EU

La suspensión de Estados Unidos de visas ​​de inmigración afecta tanto a amigos como a enemigos en América Latina, donde gran parte de los países incluidos en la lista negra están gobernados por presidentes de izquierda, como Uruguay, aliado de EU.

La última restricción impuesta por el presidente Donald Trump a los posibles inmigrantes a EU tiene como objetivo evitar aúvvn más la entrada de ciudadanos de una lista de 75 países considerados más propensos a recurrir a las ayudas gubernamentales.

La suspensión de la tramitación de visados ​​de inmigrantes comienza el 21 de enero.

¿Cuáles son los países afectados por la suspensión de visas de EU?

Uruguay solicitó un programa de exención de visados ​​bajo el mandato del predecesor de Trump, Joe Biden. Pero ahora se suma a la ‘lista negra’ de Trump, que incluye a Brasil, Colombia y Guatemala, todos gobernados por líderes de izquierda, además de los enemigos de EU, Nicaragua y Cuba.

Sin embargo, los ciudadanos de países gobernados por presidentes más conservadores que se han aliado con Trump, como Argentina, Paraguay y Ecuador, se han librado de correr la misma suerte.

En declaraciones a la prensa en Montevideo, el embajador estadounidense Lou Rinaldi negó que Uruguay fuera objeto de un trato especial.

El presidente Yamandú Orsi se ha unido a otros cinco gobiernos, entre ellos Brasil y Colombia, para condenar la intervención estadounidense en Venezuela a principios de este mes, en la que se capturó a Nicolás Maduro.

¿Por qué la suspensión de visas de EU afecta a Uruguay?

La política de Trump solo se aplica a quienes deseen vivir y trabajar de forma permanente en EU, no a los turistas ni a los trabajadores temporales.

Esta medida no afectará a muchos uruguayos, “pero en términos de la señal que envía, por supuesto que nos preocupa”, dijo Orsi.

Si bien Uruguay es conocido por sus políticas sociales progresistas, también ha tratado de mantener fuertes lazos con Estados Unidos, a pesar de que China es su mayor socio comercial.

Estados Unidos es el principal mercado para las exportaciones de software de Uruguay, mientras que China es el principal comprador de su carne de vacío y soja.

En el pasado, solo una pequeña parte de los uruguayos solicitaba los visados ​​que ahora se van a suspender.

Según datos estadounidenses, sus ciudadanos recibieron solo 123 de los más de 237 mil visados ​​que expidió el gobierno estadounidense a países de América Latina y el Caribe en 2025.

Aunque los salarios medios en EU son mucho más altos que los que ganan los uruguayos, el país sudamericano ofrece otras ventajas.

Su gobierno proporciona asistencia sanitaria pública y educación universitaria gratuita, además de aplicar políticas liberales como el derecho al aborto legal, el cannabis, el matrimonio homosexual y la eutanasia a nivel nacional.