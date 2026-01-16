¿Trump debe regresar el Nobel?: Esto dice el Instituto sobre el regalo de Corina Machado al presidente

María Corina Machado obsequió la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump. (Fotoarte: El Fianciero Crédito: Shutterestock /Bloomberg)

María Corina Machado cumplió lo que anunció durante semanas: entregó a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz en señal de “gratitud del pueblo venezolano”.

La líder opositora de Venezuela acudió a la Casa Blanca y, en un acto atípico, entregó la medalla del Nobel que Trump ‘peleó’ por obtener como mediador en conflictos bélicos que permanecen activos desde hace años.

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y escribió: “en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz”.

La reunión entre Trump y Machado dejó varias preguntas sin respuesta, entre ellas si la opositora cuenta con el respaldo del gobierno estadounidense para aspirar a la Presidencia de Venezuela y si el premio Nobel puede transferirse.

¿María Corina Machado puede regalar su premio Nobel?

En principio, ni la medalla ni el nombramiento como Premio Nobel en alguna categoría deben compartirse o transferirse, salvo que así lo determine el comité correspondiente. No obstante, María Corina Machado desafió las normas establecidas.

Antes del encuentro con Donald Trump, el Centro Nobel de la Paz subrayó que el galardón “no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros” y aclaró que la medalla puede cambiar de propietario, pero no el título de Premio Nobel de la Paz.

El 6 de enero, el Instituto Nobel señaló que el premio no puede transferirse a terceros una vez que se anuncia a la persona ganadora del Nobel de la Paz u otra categoría, aunque sí existe la posibilidad de compartir el dinero del reconocimiento.

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre (...) En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”, precisó el instituto.

Los motivos que llevaron a Corina Machado a entregar el galardón permanecen sin claridad. Sin embargo, The Washington Post reveló que aceptar el Nobel codiciado por Trump le costó el respaldo del presidente estadounidense.

Aunque Machado dedicó el Nobel a Trump cuando lo recibió, el hecho de no rechazar el reconocimiento se convirtió en un “pecado imperdonable” que el mandatario mantiene presente, señalaron al diario dos fuentes cercanas a la Casa Blanca.

Pese a la entrega del Nobel, Trump no confirmó respaldo alguno a la líder opositora como aspirante a la Presidencia de Venezuela.

Con información de EFE.