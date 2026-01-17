UE, a punto de cancelar acuerdo con EU tras amenazas de Trump a Groenlandia: ‘Ya no es posible’

Donald Trump anunció aranceles sobre países que apoyan a Groenlandia, complicando el pacto comercial entre la UE y EU.

Los legisladores de la Unión Europea están a punto de detener la aprobación del acuerdo comercial de la UE con Estados Unidos debido a la promesa del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los países que apoyaron a Groenlandia frente a las amenazas estadounidenses.

Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, el mayor grupo político del Parlamento Europeo, dijo el sábado que el acuerdo con Estados Unidos ya no es posible.

“El PPE está a favor del acuerdo comercial entre la UE y EE. UU., pero dadas las amenazas de Donald Trump respecto a Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento”, publicó Weber en redes sociales. Añadió que el acuerdo de la UE para reducir los aranceles sobre los productos estadounidenses debe suspenderse.

El acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alcanzó con Trump el verano pasado, ya se ha implementado parcialmente, pero aún necesita la aprobación del Parlamento. Si los diputados del PPE se unen a grupos políticos de izquierda, es probable que obtengan suficientes votos para retrasar o bloquear la aprobación.

El acuerdo comercial estableció un arancel estadounidense del 15 por ciento para la mayoría de los productos de la UE a cambio de la promesa de Europa de eliminar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y algunos productos agrícolas. Von der Leyen, quien supervisa las negociaciones comerciales de la UE, cerró el acuerdo con la esperanza de evitar una guerra comercial a gran escala con Trump.

Trump amenaza con más aranceles y Europa responde

Una facción activa de legisladores de la UE lleva tiempo criticando el acuerdo, argumentando que es demasiado desigual a favor de Estados Unidos. Esta indignación se ha acentuado tras la ampliación del arancel del 50 por ciento sobre el acero y el aluminio, impuesto por Estados Unidos a cientos de productos adicionales de la UE tras el acuerdo de julio.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, criticó a la UE el mes pasado por no cumplir con aspectos del acuerdo, particularmente en lo que respecta a la regulación de las empresas tecnológicas por parte del bloque.

Trump anunció este sábado un arancel del 10 por ciento a partir del 1 de febrero sobre los productos procedentes de países europeos que se han unido para apoyar a Groenlandia ante las amenazas estadounidenses de confiscar el territorio danés semiautónomo. Aseguró que los gravámenes aumentarían al 25 por ciento a menos que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia.

El anuncio provocó una rápida reprimenda de los líderes europeos, que están definiendo los próximos pasos. Von der Leyen declaró que “los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y provocarían una peligrosa espiral descendente”, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó las amenazas de Trump de “inaceptables”.

La UE evalúa suspender el acuerdo con EU y activar la ACI

Como resultado de las últimas medidas, la aprobación del acuerdo comercial se ha vuelto más complicada.

“Está claro que la soberanía nacional de cualquier país debe ser respetada por todos los socios del acuerdo comercial”, dijo Bernd Lange, presidente durante mucho tiempo del comité de comercio del Parlamento Europeo, quien ayuda a supervisar el debate sobre la ratificación del acuerdo comercial, en una entrevista esta semana.

Tras el anuncio de Trump el sábado, Lange publicó en redes sociales que la implementación del acuerdo comercial con Estados Unidos debería suspenderse hasta que cesaran las amenazas de Trump. También instó a la UE a utilizar su instrumento anticoerción, la herramienta comercial de represalia más poderosa del bloque.

La ACI, que nunca se ha utilizado, fue diseñada principalmente como un elemento disuasorio y, de ser necesario, para responder a acciones coercitivas deliberadas de terceros países que utilizan medidas comerciales como medio para presionar las decisiones políticas de la UE o sus miembros.

Estas medidas podrían incluir aranceles, nuevos impuestos a las empresas tecnológicas o restricciones específicas a las inversiones en la UE. También podrían implicar limitar el acceso a ciertas partes del mercado de la UE o restringir la participación de las empresas en licitaciones públicas europeas.