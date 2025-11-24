EU condiciona a la Unión Europea: Pide cambiar normas tecnológicas a cambio de bajar aranceles al acero

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que la Unión Europea necesita cambiar sus regulaciones digitales para lograr un acuerdo para reducir los aranceles al acero y al aluminio.

“Estamos hablando con ellos sobre la posibilidad de derogar las normas tecnológicas de la UE. A cambio, llegaremos a un acuerdo atractivo sobre el acero y el aluminio”, declaró Lutnick en una entrevista.

Lutnick y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, estuvieron en Bruselas este lunes para su primera visita oficial desde que alcanzaron un acuerdo comercial con la UE en julio.

El acuerdo estableció un arancel estadounidense del 15 por ciento sobre numerosos productos de la UE, mientras que la UE se comprometió a eliminar los aranceles sobre productos industriales estadounidenses, así como sobre algunos productos agrícolas y alimentarios.

Ambas partes también se comprometieron a seguir trabajando para reducir otros aranceles, incluido un gravamen del 50 por ciento sobre el acero y el aluminio de la UE, que el bloque ha igualado con su propio arancel del 50 por ciento sobre las importaciones de acero que superen una cuota determinada.

¿Qué le pide Estados Unidos a la Unió Europea para reducir sus aranceles al acero?

Lo que preocupa a los funcionarios y empresas europeas es el cambio en el alcance de la autoridad arancelaria sectorial del presidente Donald Trump, que va mucho más allá de la capacidad de aplicar aranceles a las propias materias primas.

Desde el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, Washington ha ampliado los aranceles al acero para incluir muchos productos que no estaban sujetos a aranceles en aquel momento.

Lutnick dejó en claro que cualquier acuerdo sobre acero y aluminio depende de que la UE revoque algunas de sus regulaciones sobre las principales empresas tecnológicas estadounidenses.

“La idea es que si eliminan este marco regulatorio y lo hacen más atractivo para nuestras empresas, pueden obtener el beneficio de cientos de miles de millones, posiblemente un billón de dólares de inversión”, dijo Lutnick.

La vinculación directa de Lutnick entre ambos temas pone al bloque en una situación delicada. La UE ha afirmado reiteradamente que no permitirá que otros países dicten sus normas tecnológicas. Pero los aranceles a los metales también están causando graves daños económicos en todo el continente.

“En cuanto al acero y el aluminio, debemos lograr un alivio adicional”, declaró el lunes a la prensa la ministra de Economía alemana, Katherina Reiche. “Muchas máquinas que se han producido no pueden entregarse a Estados Unidos y nuestras empresas están sufriendo una caída considerable de las ventas”.

Antes de almorzar con los ministros de Comercio de la UE, Lutnick y Greer también se reunieron con la zar tecnológica de la UE, Henna Virkkunen, para discutir las regulaciones digitales.

Según la Comisión Europea, responsable del comercio en nombre de la UE, Virkkunen destacó la importancia de las dos normativas tecnológicas centrales del bloque, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que regulan las plataformas y los mercados en línea.

También analizó una propuesta reciente de la UE para reducir drásticamente las normas sobre inteligencia artificial y protección de datos con la esperanza de reducir la burocracia.

En una sesión informativa a mediodía, un portavoz de la comisión reiteró la postura del bloque de que no negociará sus normas tecnológicas y fiscales como parte de las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

“Sí, esto sigue siendo así”, dijo a los periodistas el portavoz, Thomas Regnier.

La administración Trump ha estado enfurecida durante mucho tiempo porque la UE trata injustamente a los gigantes tecnológicos estadounidenses, señalando tanto sus regulaciones como las grandes multas que el bloque ha impuesto a empresas como Google, que enfrenta una multa antimonopolio de casi 3 mil millones de euros (3.400 millones de dólares).

“Resolvamos los casos pendientes”, dijo Lutnick. “Dejémoslos atrás”.