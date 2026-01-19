Más buscado del ICE: Omar Cuen, el ex policía ligado al ‘Mayo’ Zambada, se desconoce su paradero desde 2014

Omar Guillermo CUEN-Lugo es ciudadano mexicano y ex oficial de la Policía Federal Mexicana. CUEN ha sido identificado como un importante narcotraficante

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó en sus cuentas de redes sociales una ficha de búsqueda contra Omar Guillermo Cuen Lugo, un expolicía federal mexicano vinculado al Cártel de Sinaloa.

“Es buscado por supervisar los envíos de tráfico de cocaína desde México a Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa”, indica el ICE sobre uno de los hombres más buscados.

Según la dependencia estadounidense, Cuen Lugo trabajaba para la facción que dirigía Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Esto sabemos de Omar Guillermo Cuen, el expolicía ligado al Cártel de Sinaloa

Las últimas ubicaciones que se tienen del expolicía mexicano son en las ciudades de Tijuana, en México, y Los Ángeles, en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes periodísticos, en febrero de 2014 la Marina-Armada de México reportó la detención de Cuen Lugo durante un operativo realizado en Tijuana.

Como parte de esa misma acción se detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Joel Enrique Sandoval Romero, El 19 o El Loco, quien entonces fue identificado como coordinador de seguridad de El Mayo Zambada.

Oficialmente, no se sabe si Omar Guillermo Cuen Lugo aún sigue preso por los delitos que se le imputaron en aquella ocasión o recuperó su libertad y, en su caso, los motivos de ello. De hecho, no existen más reportes en los archivos periodísticos sobre este sujeto.

¿Quiénes son los narcos más buscados por el ICE?

En la lista de los más buscados del ICE también están Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Éstos son buscados prácticamente por todas las dependencias de seguridad del gobierno estadounidense.

Incluso, el ICE destaca que, por la captura de cada uno, se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

Otra persona que aparece en el listado es Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de El Chapo, señalado de liderar una de las cuatro facciones del Cártel de Sinaloa y por quien el ICE ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

También se encuentran en la lista Ruperto, José y Heriberto Salgueiro Nevárez, aliados de Guzmán Loera mediante la organización Gente Nueva, brazo armado del cártel en Chihuahua.