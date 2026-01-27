Trump despliega a agentes de ICE... en Europa: ¿Por qué estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Congresistas del mismo Partido Republicano consideran que el uso de la fuerza de ICE en Minnesota ha sido excesivo.

Funcionarios italianos protestaron por los planes de Estados Unidos de desplegar parte del personal de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Las manifestaciones reflejan el rechazo provocado por el papel de la agencia en una ofensiva contra la inmigración en su propio país está despertando oposición en uno de sus aliados en Europa.

Hablando en una radio local, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, remarcó que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas “no son bienvenidos” en su ciudad. Fue secundado por líderes de la oposición italiana, incluido el ex primer ministro Giuseppe Conte, quien exigió que Italia les prohíba la entrada al país.

Una petición en línea que pide a Italia bloquear su entrada en la frontera consiguió más de 30 mil firmas en pocas horas.

¿Por qué habrá agentes del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los agentes de ICE estarán en Italia como parte del operativo de seguridad para el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, según un funcionario del Servicio Secreto de EU. El funcionario pidió no ser identificado al hablar de planes que no han sido hechos públicos.

De acuerdo con fuentes, los agentes custodiarán las rutas del convoy de Vance y Rubio y no realizarán trabajo de investigación. Agentes de la unidad Homeland Security Investigations de la agencia ayudarán al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, y las autoridades italianas tendrán el control de las operaciones de seguridad para los juegos, que comienzan el 6 de febrero.

Incluir agentes de ICE en eventos así habría sido considerado rutina anteriormente... pero su presencia se ha convertido en un tema delicado dado el papel principal de la agencia en la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en EU y las críticas por la muerte de dos estadounidenses a manos de ICE en Minneapolis.

Renee Good fue asesinada el 7 de enero por Jonathan Ross, agente del ICE, durante una redada. Días después, Alex Pretti, un enfermero que trabajaba en un hospital para veteranos, fue ejecutado por agentes de la agencia quienes aseguraron que llevaba un arma.

Attilio Fontana, presidente de la región italiana de Lombardía, restó importancia a las preocupaciones a principios de esta semana, diciendo a los reporteros que los agentes estarían en Italia “solo en una capacidad de protección” y que “no pasará nada”.

“Las relaciones entre agencias de aplicación de la ley están bien establecidas, así que solo tendremos seguridad adicional”, minimizó Fontana.