Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Quiénes son los 4 mexicanos clasificados y cuándo compiten?

México tiene hasta ahora 4 representantes para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Después de unos emocionantes Juegos Olímpicos de París 2024, llega el turno para los atletas de deportes como esquí y patinaje artístico, en los que México tendrá participación y la delegación ya fue abanderada.

Durante la ‘Mañanera del Pueblo’ del 12 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó la bandera al patinador artístico Donovan Carrillo y la esquiadora Sarah Schleper, quienes la portarán durante la ceremonia inaugural de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

A diferencia de la amplia delegación mexicana en París 2024, para los Juegos de Invierno solo son 4 mexicanos quienes representan a nuestro país en esta edición.

“Es un gran privilegio estar nuevamente en los Juegos Olímpicos y nuevamente como abanderado junto a Sarah. Es un sueño que todo deportista desea lograr y por eso hay una gran motivación para dar el resultado que México se merece”, comentó Donovan Carrillo en la ceremonia de abanderamiento.

Los abanderados por Claudia Sheinbaum, a unos días de su participación en los Juegos Olímpico de Invierno Milano Cortina 2026. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Así fue el abanderamiento de la delegación mexicana para Milano-Cortina 2026

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, ofreció unas palabras en la mañanera del lunes, donde destacó que este es el primer abanderamiento para unos Juegos Olímpicos de Invierno encabezado por una presidenta.

“Desde la CONADE, y con el respaldo del Gobierno de México que encabeza nuestra presidenta, así como el trabajo en equipo con el Comité Olímpico Mexicano, reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos, apoyarlos y reconocerlos”, dijo en su intervención.

Sheinbaum le entregó la bandera nacional a Carrillo y Schleper, quienes no son ajenos a una justa olímpica de este calibre, mientras otros atletas mexicanos harán su debut en Italia.

¿Qué atletas mexicanos participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

En esta ocasión, son cuatro mexicanos quienes buscarán darle a nuestro país una medalla en disciplinas como patinaje artístico y esquí; dos de ellos hacen su debut en Italia, lo que hace especial esta edición de los Olímpicos de Invierno.

La delegación mexicana está integrada por Donovan Carrillo y Sarah Schleper, quienes disputan su segunda y séptima cita olímpica invernal respectivamente, así como por Allan Corona y Regina Martínez, de esquí cross country. Estos últimos llegan a sus primeros olímpicos.

Hasta el momento son cuatro mexicanos los que representan a México en los Juegos de Invierno 2026. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Donovan Carrillo

Donovan Carrillo Suazo se consolidó como el patinador artístico más destacado de México en eventos invernales, y su clasificación para Milán-Cortina 2026 marca su segunda participación olímpica consecutiva en esta disciplina.

Originario de Zapopan, Jalisco, Carrillo se hizo mundialmente conocido tras competir en Beijing 2022, donde rompió una racha de casi tres décadas sin mexicanos en patinaje artístico y avanzó al programa libre, un hito histórico para el país en este deporte.

Gracias a una medalla de bronce en el clasificatorio olímpico de Beijing 2025, aseguró su lugar en la próxima justa invernal, consolidando su carrera internacional y papel como figura central del patinaje mexicano.

Sarah Schleper

Sarah Schleper inició su carrera competitiva en 1995 y representó a Estados Unidos en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno antes de retirarse en 2011.

Tras casarse con un mexicano y adoptar la nacionalidad tricolor, regresó a la élite representando a México desde PyeongChang 2018 y Beijing 2022, consolidándose como un pilar del equipo nacional.

Para Milán-Cortina 2026, Schleper vivirá su séptima participación olímpica, un récord notable en el esquí alpino, testimonio de su dedicación y resistencia en una disciplina exigente.

Allan Corona

Allan Corona, originario de Tijuana, forjó su camino en una disciplina minoritaria en México: el esquí de fondo (cross-country). Tras una carrera inicial que lo llevó a competir en triatlones y otras pruebas de resistencia, Corona se trasladó a Noruega, uno de los centros mundiales del esquí de fondo, para perfeccionar su técnica y competir al más alto nivel.

Su esfuerzo rindió frutos al clasificar para Milán-Cortina 2026, donde representará a México por primera vez en este exigente deporte en unos Juegos Olímpicos.

Regina Martínez

Regina Martínez también hace historia al convertirse en una de las primeras mujeres mexicanas en clasificar para los Juegos Olímpicos en esquí de fondo.

Su clasificación para Milán-Cortina 2026 es el resultado de años de entrenamiento en condiciones diversas y de la determinación de competir internacionalmente en un deporte poco habitual para atletas de climas cálidos.

¿Quién puede ser el quinto clasificado?

Además, falta una cuota por definir el próximo 18 de enero en la disciplina de esquí alpino. Los aspirantes son Lace Gaxiola (hijo de Schleper) y Alessandro Cantele.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Calendario de la delegación mexicana

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se realizarán del 6 al 22 de febrero en Italia, aunque el calendario por disciplina varía. De aquellas en las que participan atletas mexicanos, estas son las fechas clave:

Esquí alpino: del 4 al 18 de febrero.

Esquí de fondo: del 7 al 22 de febrero.

Patinaje artístico: del 6 al 19 de febrero.

El calendario específico para los deportistas mexicanos se dará a conocer más adelante, cuando la delegación esté completa.