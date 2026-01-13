Xabi Alonso habla tras su salida del Real Madrid: ‘No ha sido como nos hubiera gustado’

El técnico español Xabi Alonso salió del Real Madrid a solo 217 días de haber llegado como sustituto de Carlo Ancelotti. (Foto: EFE)

A un día de que el Real Madrid confirmó la salida de Xabi Alonso del equipo, luego de llegar a un mutuo acuerdo, el director técnico español compartió un breve comunicado en el cual agradeció el tiempo que pasó con los ‘merengues’.

El español Xabi Alonso llegó al Real Madrid en junio del año pasado, al ser elegido como sustituto del director técnico Carlo Ancelotti, y debutó en un partido contra Al-Hilal en el Mundial de Clubes.

No obstante, a unos meses de su incorporación al Real Madrid y luego de la derrota en la final de la Supercopa de España —en la cual el equipo ‘merengue’ perdió ante el Barcelona—, se informó que Xabi Alonso quedó fuera.

¿Qué dijo Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid?

El Real Madrid emitió un comunicado la tarde del 12 de enero en el cual informó: “De mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”.

Es así que, un día después, el exmediocampista recurrió a sus redes sociales para hablar al respecto. Xabi afirmó que haber dirigido al equipo —en donde juegan futbolistas muy aclamados como Vinícius Junior y Kylian Mbappé— fue un honor.

Aunque reconoció que no todo salió como lo había pensado: “Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, escribió en su publicación.

Fotografía de archivo, tomada el 10/01/2026, de Xabi Alonso. EFE/Archivo/Kai Försterling (Kai Försterling/EFE)

Como director técnico, Xabi Alonso consiguió 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas; a pesar de ello, el Real Madrid se mantenía segundo en LaLiga EA Sports, solo cuatro puntos por debajo del Barcelona.

Además, mantuvo al equipo vigente en la Copa del Rey y clasificado en la Champions League; sin embargo, desde el inicio se enfrentó a algunos problemas internos con el equipo y ciertos jugadores, quienes no terminaron de alinearse con sus propuestas.

“Xabi Alonso ha tenido en contra a Valverde, Vinícius y Bellingham”, dijo Antón Meana, periodista especializado en deportes, durante una emisión de Carrusel Deportivo, en donde comentó que otros futbolistas como Mbappé y Thibaut Courtois optaban por mantenerse callados.

Xabi Alonso habló sobre su salida del Real Madrid mediante un breve comunicado que compartió en sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de ello, en su comunicado Xabi Alonso agradeció a todos los integrantes del Real Madrid por la oportunidad de dirigirlos: “Agradezco al club, a los jugadores y, sobre todo, a la afición y al madridismo su confianza y apoyo”.

El excentrocampista también dijo sentirse satisfecho con el trabajo que realizó durante el poco tiempo que estuvo al frente del conjunto ‘merengue’: “Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, añadió.

Por su parte, el Real Madrid expresó en el comunicado que emitió la tarde del lunes: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club”.

¿Álvaro Arbeloa, nuevo DT del Real Madrid, habló con Xabi Alonso?

Una vez que el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso, informó que en su lugar entrará Álvaro Arbeloa, quien habló sobre su llegada al equipo en una conferencia de prensa, en donde afirmó que recibe el cargo con ilusión.

“Para mí es un día especial, como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa, y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia, para mí ha sido especial. Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad”, dijo.

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior (i) saluda al entrenador, Xabi Alonso, al ser sustituido durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Kiko Huesca (Kiko Huesca/EFE)

Álvaro Arbeloa también detalló que, previo al encuentro con los medios, sostuvo una conversación con Xabi Alonso; aunque no dio a conocer de qué hablaron, afirmó que su relación siempre ha sido y será cordial.

“Ayer hablé con Xabi, todos sabéis la relación y amistad que me une con él, lo que le aprecio y seguirá siendo mutuo”, explicó Álvaro, quien portó la camiseta blanca entre 2009 y 2016, y ha sido director técnico de otras divisiones del Real Madrid como Infantil A y Real Madrid Castilla.