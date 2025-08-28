Sorteo Champions League 2025/26 HOY: ¿Dónde y qué hora ver EN VIVO en México?

El sorteo de la Champions League 2025-2026 es este 28 de agosto. (Fotoarte Especial / Shutterstock).

La 71.ª edición de la UEFA Champions League 2025/26 vive su primer gran evento del torneo en Mónaco: el sorteo de la fase de liga. Con un formato de liga con 36 equipos, más partidos y una final programada en Budapest, esta edición promete emociones de principio a fin.

México tiene presencia en esta edición con dos futbolistas: Rodrigo Huescas (exjugador del Cruz Azul que está en Copenhague) y Álex Padilla (Athletic Club). En contraste, Edson Álvarez quedó fuera, ya que su equipo, el Fenerbahce, fue eliminado por el Benfica en la última ronda previa.

Fecha, horario y canal para ver el sorteo de la Champions League 2025/26 en México

El sorteo de la Champions League 2025/26 se realiza este jueves 28 de agosto a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) en el Grimaldi Forum de Mónaco.

En México, el evento se puede seguir en vivo a través de las siguientes transmisiones:

HBO Max

Caliente TV

Calendario y formato de la Champions League 2025/26

La UEFA implementa por segundo año consecutivo el formato de liga en lugar de la clásica fase de grupos.

Participan 36 equipos .

. Cada club jugará ocho partidos (cuatro en casa y cuatro como visitante).

(cuatro en casa y cuatro como visitante). Los 8 primeros lugares avanzan directo a octavos de final.

avanzan directo a octavos de final. Los equipos del 9º al 24º puesto disputan un playoff de repechaje a doble partido.

disputan un a doble partido. La fase de liga se juega del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026 .

. La final se celebra el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest.

PSG, vigente campeón de la Chambios League, está en el Bombo 1. (Foto: EFE). (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

Equipos clasificados a la Champions League 2025/26

Tras el cierre de la fase previa, estos son los 36 clubes que disputarán la Champions 25/26, según el país:

Inglaterra (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle España (5): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Napoli, Inter, Atalanta, Juventus Alemania (4): Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund Francia (3): Paris Saint-Germain, Marsella, Mónaco

Paris Saint-Germain, Marsella, Mónaco Países Bajos (2): PSV Eindhoven, Ajax

PSV Eindhoven, Ajax Portugal (2): Sporting de Lisboa, Benfica

Sporting de Lisboa, Benfica Bélgica (2): Union Saint-Gilloise, Club Brujas

Union Saint-Gilloise, Club Brujas Turquía (1): Galatasaray

Galatasaray República Checa (1): Slavia Praga

Slavia Praga Grecia (1): Olympiacos

Olympiacos Noruega (1): Bodø/Glimt

Bodø/Glimt Kazajistán (1): Kairat Almaty

Kairat Almaty Chipre (1): Pafos FC

Pafos FC Azerbaiyán (1): Qarabag

Qarabag Dinamarca (1): Copenhague

Bombos del sorteo Champions League 2025/26

Los equipos se dividen en cuatro bombos, según coeficiente UEFA, una estadística que considera el rendimiento de los clubes en competencias europeas —Champions League, Europa League y Conference League— durante los últimos cinco años.

El PSG, vigente campeón de la Champions League, ya tenía asegurado su lugar como cabeza de serie en el Bombo 1, mientras que el resto quedaron definidos tras los playoffs clasificatorios disputados a mediados de semana.

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica, Club Brujas

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica, Club Brujas Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella

Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos FC, Kairat Almaty, Qarabag, Copenhague

¿Cómo es el sorteo de la Champions League 2025-26?

El procedimiento inicia con el Bombo 1, del cual se extraerá primero una bola de manera física. Posteriormente, un software automatizado de la UEFA es el encargado de designar a los ocho rivales de cada club en la Fase de Liga.

Principios del sorteo de la Champions League:

Cada club deberá enfrentar a dos equipos de cada bombo , con la obligación de disputar un partido en casa y otro como visitante contra esos rivales.

, con la obligación de disputar un partido en casa y otro como visitante contra esos rivales. No podrán coincidir equipos de la misma federación nacional , evitando choques prematuros entre clubes de la misma liga.

, evitando choques prematuros entre clubes de la misma liga. Se establece un límite de máximo dos rivales de una misma federación por equipo.

por equipo. En total, cada club jugará ocho partidos: cuatro como local y cuatro como visitante.

Con información de EFE.