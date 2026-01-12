Mbappé, Vinícius: ¿Cuales son las claves de la despedida de Xabi Alonso en el Real Madrid?

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona cerró una etapa breve y marcada por fricciones internas.

Si bien el club comunicó la decisión como un acuerdo mutuo, distintos episodios acumulados durante la temporada explican el desgaste de la relación entre el técnico, el vestuario y el entorno del club.

Alonso había llegado con gran expectativa luego de una muy destacada etapa con el Bayer Leverkusen, el cual logró destronar de años de triunfos al Bayern Múnich en Alemania. Sin embargo, el exmediocampista no terminó ni siquiera un año al mando del barco merengue; se despidió tras 217 días en el banquillo.

Xabi Alonso se fue tras una derrota ante el FC Barcelona

El Real Madrid prescindió de Alonso tan sólo un día después de perder la final de la Supercopa de España frente al Barcelona (3-2), pese a que el equipo se mantenía segundo en LaLiga EA Sports, clasificado en la Champions League y con vida en la Copa del Rey. El técnico cerró su etapa con un balance de 34 partidos dirigidos, 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

La caída en el clásico, tras haber eliminado al Atlético de Madrid en semifinales, fue el punto de quiebre definitivo. El club optó por un relevo inmediato y nombró a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso no completó la temporada con el Real Madrid. EFE/Archivo/Kai Försterling (Kai Försterling/EFE)

Los jugadores que nunca compraron su idea: Vinícius Júnior como principal contrapeso

Las tensiones más profundas se concentraron en el vestuario. Durante la programación especial de Carrusel Deportivo, Antón Meana identificó a los futbolistas que nunca terminaron de alinearse con la propuesta del técnico.

“Xabi Alonso ha tenido en contra a Valverde, Vinícius y Bellingham”, afirmó el periodista, al detallar que otros referentes del equipo adoptaron una posición distante. En ese mismo análisis, señaló que Kylian Mbappé y Thibaut Courtois “han estado callados en el vestuario”, una combinación que dejó al entrenador sin respaldo suficiente para sostener su proyecto.

Según explicó Meana, con varios titulares en contra y otros pesos pesados sin implicarse, la continuidad del técnico se volvió inviable dentro del día a día del primer equipo.

Las fricciones con el mediático jugador brasileño se vieron desde octubre, cuando se vio molesto por ser sustituido por Alonso en el Clásico ante el Barcelona. De acuerdo con reportes de la prensa, su relación se desgastó con el paso de los partidos. El portal Goal describió que su vínculo era “profesional pero no cercano”.

El episodio del pasillo y el desaire de Mbappé en la Supercopa

La final de la Supercopa dejó una imagen que expuso las tensiones internas. De acuerdo con Sport, Xabi Alonso intentó que el equipo realizara el pasillo de honor al Barcelona durante la entrega de medallas, un gesto que el técnico consideraba adecuado tras la final.

Las imágenes mostraron al entrenador haciendo señas a sus jugadores para que acudieran al pasillo, pero Mbappé intervino y pidió al grupo que se retirara. Salvo algún futbolista aislado, la plantilla atendió la indicación del delantero francés, dejando al técnico sin capacidad para sostener su decisión.

Kylian Mbappé se ha convertido en el jugador más importante del Real Madrid (Foto: EFE).

Alonso dirigía un vestuario lleno de egos, según Cesc Fàbregas

El problema de fondo fue resumido desde fuera por Cesc Fàbregas. En declaraciones recogidas por Marca, el actual entrenador del Como italiano señaló que la principal dificultad de Xabi Alonso fue gestionar un vestuario repleto de estrellas.

“Todos creen que tienen que jugar. Todos creen que tienen que marcar la diferencia”, explicó Fàbregas al describir un grupo formado por futbolistas consolidados, internacionales y con alto valor de mercado, una realidad que convierte la gestión interna en el mayor reto del banquillo del Real Madrid.

La planificación de la temporada y el desencuentro por Modric

Las diferencias no se limitaron al césped. En el plano deportivo, Xabi Alonso trasladó a la directiva su deseo de mantener a Luka Modric una temporada más. Según informó Radio MARCA, la continuidad del centrocampista croata fue una petición expresa del técnico, que valoraba su experiencia y liderazgo dentro del grupo.

La propuesta no se concretó y Modric terminó saliendo del club para continuar su carrera en el AC Milan, un movimiento que evidenció la falta de sintonía entre el entrenador y la planificación de la plantilla.

Medios reportaron que, tras esto, el entrenador quería un mediocampista de equilibrio Martín Zubimendi, quien terminó en el Arsenal de Inglaterra. La directiva pensaba que tenía jugadores como Camavinga o Tchouaméni para ocupar la posición.

Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid, se convirtió en el entrenador del equipo 'merengue'. EFE (Javier Lizón/EFE)

El desgaste con la prensa y la falta de apoyos a Xabi Alonso

La presión también se trasladó al exterior. En diciembre, Xabi Alonso abandonó una rueda de prensa visiblemente molesto tras ser cuestionado sobre su continuidad. El técnico consideraba que los rumores constantes aumentaban la tensión sobre su trabajo y el del equipo.

Semanas antes, Manu Carreño, director de El Larguero, había descrito un escenario especialmente delicado: “Hacía tiempo que no veía a un entrenador con tan pocos apoyos en el Real Madrid”. El periodista apuntó a la falta de convencimiento en el vestuario, en la directiva y entre la afición, que no terminaba de identificar una idea clara de juego.

Con información de EFE y AP.