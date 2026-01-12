¿Cuánto cuesta un boleto para Barcelona vs. Real Madrid en el Akron? Precios de la Copa de Leyendas

El exfutbolista español Fernando Hierro (i) habla en videoconferencia este miércoles, durante la presentación de la 'Copa Leyendas' que se disputará el próximo 3 de marzo entre el Real Madrid y Barcelona en el Estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

El Estadio Akron es el escenario del regreso del clásico español a México con la celebración de la Copa de Leyendas Real Madrid vs. Barcelona, un partido de exhibición que reúne a exjugadores emblemáticos de ambos clubes.

El encuentro que se disputa en Zapopan, Jalisco, forma parte de los eventos internacionales previos al Mundial de 2026.

¿Cuándo se juega el Barcelona vs. Real Madrid en Guadalajara?

El partido de la Copa de Leyendas Real Madrid vs. Barcelona se juega el 3 de marzo de 2026, a las 8:00 p.m., en el Estadio Akron.

El Estadio Akron es una de las sedes confirmadas del Mundial de 2026 y tiene previstos cuatro partidos de la Copa del Mundo, entre ellos el España vs. Uruguay, programado para el 26 de junio de 2026.

Lista de precios de boletos para Barcelona vs. Real Madrid en el Estadio Akron

Durante la preventa para el Barcelona vs. Real Madrid se reveló que el precio mínimo por boleto es de 682 pesos y el máximo alcanza los 7,750 pesos. Además, se contempla un precio especial para personas con discapacidad, con un costo de 1,054 pesos.

La distribución general de precios es la siguiente, sin cargos por servicio:

682 pesos: Zonas T2-08 a T2-19 y T2-32 a T2-43

Zonas T2-08 a T2-19 y T2-32 a T2-43 1,550 pesos: Zonas T2-01 a T2-07, T2-20 a T2-31 y T2-44 a T2-48

Zonas T2-01 a T2-07, T2-20 a T2-31 y T2-44 a T2-48 2,496 pesos: Zona T1

Zona T1 7,750 pesos: Zonas CC-01, CC-02, CC-06 y CC-07

Los boleos más económicos en el Estadio Akron para la Copa de Leyendas cuestan 682 pesos. (Foto: Captura de pantalla).

Preventa y venta general de boletos para la Copa de Leyendas

La venta de boletos para el Barcelona vs. Real Madrid en Guadalajara se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de Tickemaster, bajo un esquema escalonado que contempla preventa para clientes bancarios y una etapa de venta general:

Gran Venta HSBC Premier (crédito y débito): lunes 12 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.

lunes 12 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m. Gran Venta HSBC (crédito y débito): martes 13 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.

martes 13 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m. Venta general: miércoles 14 de enero de 2026, a partir de las 2:00 p.m.

Cada persona puede adquirir hasta ocho boletos por comprador, límite que aplica por transacción y por cuenta. Ticketmaster advirtió que las órdenes que excedan el número máximo permitido podrían ser canceladas sin notificación previa.

De acuerdo con la información publicada por la boletera, el límite de edad para ingresar al estadio es de 3 años. A partir de esa edad, todas las personas deben contar con boleto, sin excepción, independientemente de la zona seleccionada.

Entre las restricciones del evento se establece que no está permitido ingresar alimentos, bebidas, mascotas, armas, fuegos artificiales, drones ni cámaras fotográficas o de video profesionales o semiprofesionales. Dentro del estadio habrá venta de alimentos, bebidas y mercancía oficial.

Jugadores confirmados para la Copa de Leyendas Real Madrid vs. Barcelona

La organización confirmó a varios exfutbolistas que participarán en el clásico de leyendas. Por parte del Real Madrid, los nombres anunciados son:

Iker Casillas

Fernando Hierro

Fernando Morientes

En el caso del Barcelona, los jugadores confirmados son:

Rafael Márquez

Carles Puyol

Xavi Hernández

Durante la presentación oficial, Rafa Márquez señaló: “Estoy muy contento de anunciar este partido entre los dos mejores equipos del mundo. Un clásico de leyendas, un partido que se vive de una manera especial; estoy encantado de que se lleve a cabo en Guadalajara”.

Fernando Hierro destacó su vínculo con la ciudad tras su paso por el futbol mexicano y afirmó: “Guadalajara es una sede maravillosa, tiene un gran estadio y la cercanía del público mexicano harán de este juego una experiencia maravillosa”.

Fernando Morientes también se refirió al encuentro y explicó: “Estos partidos nos permiten sentirnos de nuevo futbolistas y llenarnos del cariño de la gente. Va a ser un gran placer volver a ponerme la camiseta del Real Madrid”.

La organización informó que se anunciarán más nombres conforme se acerque la fecha del partido.

Con información de EFE.