Trump envía al zar fronterizo, Tom Homan, a Minnesota luego de que ICE asesinara a 2 ciudadanos

Ciudadanos de EU protestas en Minnesota contra las redadas migrantes y el asesinato de dos estadounidenses.

El presidente Donald Trump dijo que enviará al zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, a Minneapolis en medio de protestas y una creciente indignación por su ofensiva inmigratoria que se intensificó el fin de semana pasado cuando agentes federales de ICE dispararon fatalmente a un ciudadano estadounidense.

Trump sugirió este lunes que Homan ayudaría a reducir la tensión en la ciudad, donde manifestantes y agentes de inmigración se han enfrentado durante semanas. El zar fronterizo es visto como un rival de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ha supervisado la iniciativa.

“Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es firme, pero justo, y me reportará directamente”, publicó el presidente en redes sociales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Homan estaría “gestionando” las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “para seguir arrestando a los peores criminales extranjeros ilegales”.

El cambio se produce en un momento en que Trump se encuentra bajo una creciente presión para cambiar el rumbo de su campaña de deportación de personas, y las encuestas muestran que los estadounidenses desaprueban las tácticas de los agentes de ICE.

El fin de semana, Alex Pretti fue asesinado por un agente de ICE; se trata de un enfermero de cuidados intensivos a quien funcionarios de la administración Trump retrataron como un agitador violento a pesar de las pruebas en video que demostraban lo contrario, lo que provocó una reacción bipartidista. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, se comprometió a bloquear un paquete de gastos esta semana a menos que los republicanos retiren los fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que aumenta la probabilidad de un cierre parcial del gobierno estadounidense. Algunos senadores republicanos también pidieron una investigación imparcial del incidente.

Trump le dijo al Wall Street Journal en una entrevista durante el fin de semana que estaba “revisando todo y saldrá con una determinación”.

“No me gustan los disparos”, dijo el presidente. “Pero no me gusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente y completamente cargada”.

Si bien el presidente mostró cierto deseo de calmar las tensiones en Minnesota, también dijo que su administración continuaría investigando casos de fraude en el estado, así como las finanzas de la congresista de Minnesota Ilhan Omar, demócrata y frecuente crítica.