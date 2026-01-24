Pónganle cero: Casa Blanca publica foto de Trump con pingüino en Groenlandia y desata burlas

La Casa Blanca publicó esta imagen de Donald Trump con un pingüino en Groenlandia, donde no habita esta especie. (@WhiteHouse)

La Casa Blanca publicó una fotografía creada con inteligencia artificial en la que aparece el presidente Donald Trump en compañía de un pingüino que sostiene una bandera estadounidense, en referencia a su intención de que Estados Unidos controle Groenlandia.

La publicación fue replicada por funcionarios y dependencias federales estadounidenses, pero generó una ola de críticas por el desconocimiento territorial relacionado con Groenlandia.

Usuarios de redes sociales corrigieron al Gobierno de Estados Unidos al recordar que los pingüinos no habitan en el polo norte, sino en el hemisferio sur.

“Los pingüinos no viven en Groenlandia. Pero la ignorancia vive en la Casa Blanca”.

¿Dónde y cómo viven las diferentes especies de pingüinos?

Los pingüinos se agrupan en colonias, donde construyen nidos, ponen huevos y cuidan a sus pichones hasta que alcanzan la edad suficiente para alimentarse por sí mismos.

Forman parte de la biodiversidad desarrollada en el hemisferio sur. En las zonas antártica y subantártica habitan los pingüinos Emperador, Rey, Papúa, Barbijo, Adelia y de Penacho Anaranjado, Macarrones o de frente dorada, según una publicación de Ciencia UNAM.

En América del Sur, África meridional y Nueva Zelanda se localizan los pingüinos Saltarrocas norteño o de Penacho Amarillo norteño, de Penacho amarillo, de Galápagos, de Humboldt, Africano o de Patas negras y de Magallanes.

En Australia y Nueva Zelanda habitan los pingüinos de Ojo amarillo, Real, de las Snares, Crestado, de Sclater, de Fiordland o de Nueva Zelanda, así como el Pequeño pingüino azul.

El tamaño de estas aves varía de forma considerable. El pingüino Azul de Australia y Nueva Zelanda mide alrededor de 30 centímetros y pesa un kilogramo, mientras que el Emperador alcanza hasta 1.40 metros de altura y 40 kilogramos, de acuerdo con Pablo García Borboroglu, doctor en Biología.

Las actuales amenazas que enfrentan los pingüinos

Los pingüinos son aves que no vuelan, pero destacan por su capacidad para nadar. Cumplen un papel clave en la cadena alimenticia, tanto como depredadores como presas.

Sin embargo, enfrentan amenazas para su desarrollo y subsistencia, entre ellas el cambio climático, el deshielo en las regiones donde viven, el aumento de las temperaturas y la intensificación de tormentas.

También padecen la disminución de alimento por la sobrepesca y la creciente demanda de especies forrajeras como el krill, un pequeño crustáceo.

A estos factores se suma la degradación del hábitat, derivada de la presión turística, la generación de residuos, los derrames petroleros y la recolección de huevos por parte de los humanos.

Trump asegura haber llegado a un acuerdo para controlar Groenlandia

Donald Trump aseguró que Estados Unidos obtendrá soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares en Groenlandia, según el acuerdo al que llegó la semana pasada con la OTAN, dijo a The New York Times.

“Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes”, confesó Trump, luego de su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Por un lado, Jens Frederik Nielsen, presidente de Groenlandia, dijo desconocer los detalles sobre el supuesto acuerdo al que llegó Trump y la OTAN.

Remarcó que solo Groenlandia y el Reino de Dinamarca son quienes pueden llegar a acuerdo sobre la isla, no la OTAN.