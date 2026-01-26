¿Serán cancelados más vuelos de Europa hacia Medio Oriente? Israel advierte de ‘periodo sensible’

Trump ya ordenó un ataque contra Irán: Fue en 2025 cuando lanzó una serie de bombardeos contra instalaciones nucleares de la nación islámica.

¿Se vienen más cancelaciones de vuelos de Europa hacia Medio Oriente? El jefe de la Autoridad de Aviación Civil israelí, Shmuel Zakay, advirtió a las aerolíneas extranjeras de que la región experimentará un “periodo sensible” la semana que viene, según informó el canal 12 de la televisión israelí.

“Estimamos que estamos entrando en un período sensible hacia el final de la semana”, fueron las palabras exactas de Zakay, según el medio.

El sábado 24 de enero, el responsable del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, y el jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Eyal Zamir, mantuvieron una serie de reuniones en Israel.

A pesar de que el encuentro se produce en un momento de tensión en Israel, a la espera de un ataque de la república islámica como represalia si Estados Unidos bombardea Irán, el comunicado no dio detalles de los temas abordados por los militares.

Por ahora, las directrices de seguridad en Israel permanecen sin cambios. Las fuerzas armadas del país hicieron un llamado a la población a permanecer en calma.

En medio de tensiones con Irán, Estados Unidos mandó la semana pasada al enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner.

En este caso, el encuentro versó principalmente sobre Gaza; el desarme de Hamás; la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para recuperar el cadáver del último rehén en el enclave, Ran Gvili, según la prensa israelí, que también aludió a la posibilidad de que se analice la escalada con Irán.

Hutíes respaldan a Irán: Amenazan con atacar barcos en el Mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron con nuevos ataques a barcos que transitan por el corredor del mar Rojo, probablemente en un intento de respaldar a Irán, que este lunes 26 de enero mantuvo su preocupación por el acercamiento de la Armada estadounidense.

Donald Trump ordenó el despliegue de un portaaviones y amagó con una nueva acción militar contra la nación persa debido a su represión de las protestas nacionales, que incluyó la ejecución de manifestantes.

Un breve video de los hutíes incluía imágenes publicadas previamente de un barco en llamas, con el subtítulo “pronto”. Los rebeldes no dieron más detalles, pero durante su campaña en el mar Rojo atacaron más de 100 barcos dentro de una operación que describieron como presión a Israel por su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

Los hutíes detuvieron sus ataques después de un alto el fuego en el conflicto, aunque han reiterado que podrían reanudar el fuego si fuera necesario.

La amenaza de los hutíes se produce mientras el portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados se mueven hacia la región.

Con información de AP