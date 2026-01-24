‘Tensión en el aire’: Aerolíneas cancelan vuelos de Europa hacia Medio Oriente por crisis entre EU e Irán

Aerolíneas europeas anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente ante posibles tensiones entre Estados Unidos e Irán. (Bloomberg)

Varias aerolíneas europeas suspendieron sus vuelos hacia y desde países de Medio Oriente debido a que las tensiones entre Estados Unidos e Irán elevan el temor a una perturbación más amplia en el Golfo Pérsico.

Air France canceló los vuelos entre París y Dubái el viernes y el sábado, con una suspensión temporal del servicio al emirato “debido a la situación actual en Oriente Medio”, informó la aerolínea en un comunicado.

KLM también suspendió sus vuelos a Dubái, Riad y Dammam, en Arabia Saudita, así como a Tel Aviv, hasta nuevo aviso. En un comunicado, indicó que, como medida de precaución, evita el espacio aéreo de varios países del Golfo, además de Irán, Irak e Israel.

Las cancelaciones subrayan la rapidez con la que las tensiones geopolíticas se extienden a la aviación civil. La interrupción ocurrió tras los comentarios del presidente Donald Trump sobre el despliegue de activos navales de Estados Unidos en Oriente Medio, lo que reavivó la preocupación de que cumpla sus amenazas de atacar a Irán por la violenta represión del gobierno contra los manifestantes.

Varios vuelos a Dubái operados por la aerolínea de bandera luxemburguesa Luxair, British Airways y la aerolínea de bajo costo holandesa Transavia también fueron cancelados durante el fin de semana, de acuerdo con el sitio web del Aeropuerto Internacional de Dubái y datos del portal de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Deutsche Lufthansa AG informó que canceló sus vuelos a Teherán hasta el 28 de marzo y que operará las rutas hacia y desde Tel Aviv y Ammán, Jordania, únicamente durante el día hasta finales de mes.

A principios de este mes, British Airways suspendió de forma temporal los vuelos a Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.

Varias aerolíneas europeas y estadounidenses suspendieron sus operaciones con los países del Golfo en junio, antes de que Irán disparara misiles contra una base en Qatar. Los ataques obligaron a Qatar y a los países vecinos a cerrar su espacio aéreo, lo que provocó graves afectaciones a las aerolíneas internacionales.