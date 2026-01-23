Irán debe poner fin a ejecuciones de manifestantes pacíficos: Consejo de la ONU

Durante las protestas en Irán, el régimen ha asesinado a unas 5 mil personas, según organismos internacionales.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución que insta a las autoridades de Irán a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos tras la “violenta represión de las protestas pacíficas” iniciadas a finales de diciembre.

El texto, aprobado tras una sesión especial convocada por el Consejo para debatir los sucesos de diciembre y enero en Irán, “deplora profundamente” la situación de derechos humanos en el país, donde la represión de las manifestaciones “ha provocado la muerte de miles de personas, entre ellas niños, y un gran número de heridos”.

El texto también exhorta a la República Islámica a adoptar medidas para garantizar “que nadie sea condenado a muerte ni ejecutado por delitos que no alcancen el umbral de los más graves”, ni por presuntos crímenes cometidos antes de los 18 años de edad.

Irán también debe asegurarse de que “todas las condenas y sentencias penales sean dictadas por tribunales competentes, independientes e imparciales”, destacó el texto aprobado.

La resolución prorroga dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, a la que se solicita una investigación urgente de los abusos cometidos durante las recientes protestas.

El texto fue aprobado con los votos a favor de 25 de los 47 miembros del Consejo, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Italia, Japón, México, Países Bajos, España y Reino Unido.

Siete miembros (Cuba, China, India, Indonesia, Irak, Pakistán y Vietnam) votaron en contra de una resolución adoptada tras tres horas de debate en el Consejo, asamblea de la que Estados Unidos e Israel se retiraron el pasado año.

Amnistía Internacional denuncia una “represión militar” en Irán para “ocultar masacres”

Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes que las autoridades iraníes desataron una represión militar para evitar más movilizaciones y ocultar los crímenes cometidos en la protestas a partir del 8 y 9 de enero de 2026 y llama a la comunidad internacional a “romper el ciclo de derramamiento de sangre e impunidad”.

En un comunicado, la ONG cita a la Relatora Especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, según la cual murieron al menos 5 mil personas durante los “levantamientos”, una cifra muy superior a las 3.117 personas reconocidas por el Estado de Irán.

AI subrayó que, desde el estallido de las manifestaciones, que comenzaron en diciembre para protestar contra la situación económica y acabaron pidiendo la caída del régimen, el Gobierno iraní mantiene un bloqueo de internet “aislando deliberadamente” a más 90 millones de personas.

La represión en Irán incluyó detenciones masivas de miles de personas incluidos niños, estudiantes, defensores de Derechos Humanos, abogados, periodistas y miembros de minorías étnicas y religiosas, según, AI que denunció que los detenidos están sufriendo “desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual”.

Las fuerzas de seguridad han arrestado incluso a personas hospitalizadas bajo tratamiento médico, irrumpiendo en los centros de salud sin ninguna orden judicial. El comunicado también advierte que muchos detenidos están “recluidos en cuarteles militares, almacenes u otros lugares de detención improvisados sin registro oficial”.

Amnistía denuncia que las familias de las víctimas enfrentan presiones e intimidación. La denuncia reporta, además, entierros masivos que no fueron notificados y otros nocturnos realizados bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Con información de EFE.