Trump ‘no le quita el ojo’ a cárteles: Insiste con ataques por tierra en cualquier país, incluido México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en atacar a cárteles de la droga por tierra y que “cualquier lugar” podría ser afectado, incluso países como México y lugares en América central y del sur.

En una entrevista exclusiva para New York Post, el mandatario reiteró sus planes para enfrentar a los cárteles de la droga por tierra, esto luego de ser cuestionado en la Oficina Oval sobre en dónde podrían ocurrir los ataques.

“Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”, indicó.

Trump presumió “haber sacado el 97 por ciento de las drogas” de las embarcaciones que ha hundido en el océano Pacífico y destacó que quiere ver el mismo éxito por tierra.

Entrega de narcotraficantes de México a EU

El martes, el gobierno de México entregó a Estados Unidos 37 presos que fueron solicitados por la Justicia de ese país por su presunta participación en grupos criminales del narcotráfico.

Los presos estaban detenidos en diferentes centros penitenciarios de México, entre los que hay líderes regionales de los cárteles del Noreste, de los Beltrán Leyva y del Jalisco Nueva Generación, considerados como terroristas por Washington.

“Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que han pasado años acosando al pueblo estadounidense”, declaró la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un comunicado.

Esta fue la tercera entrega de presos del crimen organizado bajo el Gobierno de Sheinbaum, que enfrenta fuertes presiones por parte de Trump, quien aunque ha expresado respeto por la presidenta, ha insistido en que México “no hace lo suficiente” para combatir a los cárteles.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres contra el crimen organizado en México, algo que rechazó de manera contundente Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes.

En su rueda de prensa matutina del miércoles, la mandataria aseguró que la nueva transferencia de presos fue una “decisión soberana” y negó que fuera negociada durante la conversación con Trump.

EU destruye embarcación en el Pacífico

Estados Unidos destruyó el viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que dos personas fueron asesinadas y una tercera sobrevivió.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, Donald Trump.

Con información de EFE