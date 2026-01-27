Greg Bovino, agente responsable de redadas, dejará Minneapolis tras asesinato de Alex Pretti y Renee Good

Greg Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que se convirtió en el rostro de la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en Minneapolis, abandona la ciudad tras la creciente indignación pública por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en las últimas semanas.

Se espera que Bovino y algunos agentes de la Patrulla Fronteriza comiencen a partir este martes, según funcionarios locales. Esta medida se produce tras las protestas, la inestabilidad política y el escrutinio nacional de la Operación Metro Surge, una iniciativa federal de cumplimiento de la ley que ha enviado a miles de agentes de inmigración a Minnesota desde el mes pasado.

La Casa Blanca anunció el envío del zar fronterizo Tom Homan a Minneapolis, donde reportará directamente a Trump y se le ha encomendado la tarea de aliviar la tensión. Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se reunirá con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, para abordar la coordinación entre las fuerzas del orden federales y locales.

Greg Bovino se había convertido en una figura polarizadora por sus tácticas de línea dura, incluido el despliegue de agentes químicos contra los manifestantes y su presencia en las primeras líneas de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.

Antes de la operación en Minnesota, dirigió operativos de control migratorio en Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Carolina del Norte y Nueva Orleans. En Chicago, un juez federal le ordenó usar una cámara corporal y presentarse diariamente ante el tribunal como parte de la supervisión de las acciones de control migratorio en la ciudad.

The Atlantic informó el lunes que Bovino había sido destituido de su cargo de comandante general y se esperaba que regresara a su puesto anterior en la CBP en el sur de California. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) refutó esta información, y su portavoz, Tricia McLaughlin, afirmó en un correo electrónico que «Bovino NO ha sido relevado de sus funciones».

La reacción en Minnesota se intensificó después del 24 de enero, cuando ocurrió el tiroteo fatal contra Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza durante una operación contra personas migrantes.

Los funcionarios inicialmente dijeron que Pretti representaba una amenaza: el asesor principal de Trump, Stephen Miller, insinuó en las redes sociales que Pretti era un “asesino” y un “terrorista doméstico”, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que el manifestante apareció para “impedir una operación policial” y blandió un arma.

El video disponible del incidente no muestra a Pretti blandiendo el arma que portaba, y sugiere que los agentes lo desarmaron antes de dispararle repetidamente. Entre los críticos de la respuesta de la administración se encuentra la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

La muerte de Alex Pretti se produjo apenas unas semanas después del asesinato el 7 de enero de Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos de Minneapolis, por parte de un agente de ICE durante una operación similar en un barrio residencial de la ciudad.

Los funcionarios locales calificaron la presencia federal de caótica y contraproducente. Frey afirmó que Minneapolis seguiría cooperando con las autoridades estatales y federales en investigaciones penales graves, pero se negaría a colaborar en los arrestos de personas migrantes, por considerarlo algo inconstitucional.

“Algunos agentes federales comenzarán a abandonar la zona mañana, y seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan”, declaró Frey el lunes tras hablar por teléfono con Trump. “Seguiré trabajando con todos los niveles de gobierno para mantener la seguridad de nuestras comunidades, reducir la delincuencia y priorizar a los residentes de Minneapolis”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también habló con Trump y describió la conversación como “productiva”, un cambio notable con respecto a los tensos intercambios previos. La oficina de Walz indicó que el presidente acordó considerar investigaciones independientes sobre los dos tiroteos fatales y revisar la magnitud de la intervención federal en Minnesota.

La decisión de Trump de enviar a Homan, quien se considera más centrado en la aplicación de medidas específicas que en operaciones generales en las calles, sugirió que el presidente podría reconocer que su campaña de deportación de máxima presión había erosionado la confianza pública en los funcionarios de inmigración. Trump describió a Homan como “duro pero justo”.

El New York Times informó que Trump se reunió con Noem y su asistente Corey Lewandowski durante casi dos horas el lunes por la noche, en una señal de la seriedad con la que está tomando el clamor.

En una conferencia de prensa el lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump había expuesto los pasos que quiere que tomen los funcionarios de Minnesota para “restaurar la ley y el orden”, incluyendo la entrega de inmigrantes acusados ​​o condenados por delitos a las autoridades federales y exigir a la policía local que ayude a detener a aquellos buscados por agentes federales.

Homan, dijo, gestionaría las operaciones de ICE en el terreno y se centraría en arrestar a inmigrantes indocumentados “criminales”.

El debate sobre las ciudades santuario es el núcleo del conflicto. Trump ha criticado durante mucho tiempo a las ciudades y estados, generalmente gobernados por demócratas, que limitan la cooperación con el ICE, acusándolos de proteger a delincuentes y amenazando con retener fondos federales.

Las encuestas de opinión pública muestran un creciente descontento con las tácticas de la administración, incluso entre los votantes que apoyan ampliamente la aplicación de las leyes migratorias. Casi la mitad de los estadounidenses, en una encuesta reciente de Politico, afirmó que la campaña de deportación fue demasiado agresiva, y uno de cada tres votantes de Trump afirmó que, si bien apoya los objetivos de la iniciativa, desaprueba su implementación.

Los líderes empresariales de Minnesota, incluidos ejecutivos de Target y Best Buy, se han sumado a los pedidos de desescalada, advirtiendo que la operación federal estaba dañando la moral de los trabajadores y la estabilidad económica del estado.

En Washington, los demócratas del Senado han amenazado con bloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional a menos que se impongan restricciones a las operaciones de cumplimiento de la ley, lo que aumenta el espectro de un cierre parcial del gobierno, mientras que algunos republicanos están pidiendo a la administración más moderación y una estrategia más clara sobre inmigración.