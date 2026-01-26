Delcy Rodríguez ‘pinta su raya’ con Trump: ‘Ya basta de órdenes desde Washington’

La presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que “ya basta” de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, al dirigirse el domingo a trabajadores petroleros estatales en el estado de Anzoátegui.

“Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticas en Venezuela. Que sea la política venezolana la que resuelva nuestras divergencias y conflictos”, dijo Rodríguez a la multitud. “Ya basta de potencias extranjeras”.

Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, soportaron su retórica durante el fin de semana, mientras el gobierno enfrenta resistencia de sectores públicos y partidos de izquierda frente a una propuesta de reforma de la industria petrolera.

Los hermanos se reunieron con trabajadores de Petróleos de Venezuela en la refinería de Puerto La Cruz, tras las críticas a una serie de reformas que desmantelarían el monopolio estatal y permitirían a empresas privadas producir y vender crudo de las vastas reservas del país.

Los comentarios de Delcy Rodríguez se producen antes del segundo y último debate de la ley de hidrocarburos en la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, con una consulta pública prevista para el lunes.

Las declaraciones subrayan el esfuerzo del gobierno por contener la oposición interna a una reforma de la industria petrolera venezolana, mientras los legisladores se preparan para votar cambios destinados a atraer inversión extranjera en medio de una intervención estadounidense sin precedentes.

Pese a las palabras de Rodríguez, hay señales de que el gobierno venezolano sigue buscando apaciguar a Washington, entre ellas, la liberación de decenas de presos políticos como parte de un proceso más amplio que comenzó el 8 de enero tras la captura de Maduro. Unos 229 presos políticos han sido liberados desde entonces, según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, mientras cientos permanecen detenidos.