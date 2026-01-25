China investiga a su ‘príncipe rojo’: General Zhang Youxia es acusado de entregar secretos nucleares a EU

Zhang Youxia es investigado por dar cargos a cambio de sobornos en China.

Zhang Youxia, considerado como el militar más cercano al presidente de China, Xi Jinping, es acusado de haber filtrado información sobre el programa de armas nucleares de Pekín a Estados Unidos y de haber aceptado sobornos a cambio de nombramientos en el Ejército.

La acusación fue anunciada por el Ministerio de Defensa Nacional de China el sábado 24 de enero, a través de un comunicado con pocos detalles, más allá de señalar las violaciones a la disciplina del Partido Comunista y a las leyes.

El tema ha desatado polémica en China, ya que, según The Wall Street Journal, las personas familiarizadas con el tema, que asistieron a una sesión informativa con algunos de los militares de mayor jerarquía, señalaron que Zhang está en investigación por presuntamente formar camarillas políticas, es decir, redes de influencia que podrían afectar la unidad del Partido Comunista, además de abusar de su autoridad en la toma de decisiones de la Comisión Militar Central.

La ‘traición’ de Zhang Youxia a China: Así fue como actuó tras una serie de sobornos

La información presentada por The Wall Street Journal indica que Zhang Youxia presuntamente entregó datos técnicos clave sobre armas nucleares chinas a Estados Unidos.

Gu Jun, exdirector general de la Corporación Nacional Nuclear de China, fue quien presentó la evidencia en contra del general, y algunas de las acusaciones clave son:

La actividad de una “poderosa” agencia de investigación, desarrollo y adquisición de equipo militar, misma que tuvo nombramientos oficiales ordenados por Zhang dentro del sistema de adquisiciones de alto presupuesto.

Zhang estaría relacionado con una brecha de seguridad en el sector nuclear chino, aunque no se dieron más detalles en la acusación.

Por ahora, se desconoce si esta investigación afectará las relaciones comerciales y diplomáticas entre China y Estados Unidos.

De ‘príncipe rojo’ a ‘traidor’: Esto sabemos de Zhang Youxia

La acusación de sobornos para brindar información nuclear de China a Estados Unidos pone a Zhang Youxia como uno de los militares en el ojo de la ofensiva de Xi Jinping contra la corrupción y la deslealtad en el Partido Comunista.

Zhang, de 75 años, es considerado como uno de los ‘príncipes rojos’, que son descendientes de revolucionarios y altos funcionarios del Partido Comunista.

Su relación con Xi Jinping trasciende generaciones, ya que sus padres combatieron durante la guerra civil china en 1949, y con los años entraron a la élite del gobierno chino.

Sin embargo, Zhang tiene antecedentes de corrupción, que se suman a la acusación reciente.

El general está relacionado con la promoción de Li Shangfu como ministro de Defensa, y quien habría llegado al puesto a cambio de sobornos.

Li Shangfu fue destituido en 2023 y desapareció de la vida pública, para un año después ser expulsado del Partido Comunista por corrupción.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la ofensiva de Xi Jiping incluso contra funcionarios que son sus amigos, como Zhang Youxia, “demuestra que ya no existen límites en el celo anticorrupción del mandatario”.

Con las acusaciones contra Zhang, se analizará su gestión como comandante de la Región Militar de Shenyang entre 2007 y 2012, además de que confiscaron los celulares y dispositivos móviles de oficiales que ascendieron junto con él.

Analistas de China subrayaron los factores políticos del caso, ya que, de confirmarse las acusaciones, Zhang sería señalado por “pisotear y socavar gravemente” la autoridad institucional de la Comisión Militar Central.

Zhang habría acumulado demasiado poder fuera del control directo de Xi Jinping, de acuerdo con Lyle Morris, del Asia Society Policy Institute.