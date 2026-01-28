Muerte de Alex Pretti: Suspenden a dos agentes de la Patrulla Fronteriza tras tiroteo fatal en Minnesota

El asesinato de Alex Pretti desató las críticas sobre la violenta actuación de agentes migratorios en Minnesota. (Foto: EFE/EPA/Craig Lassig)

Dos agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos involucrados en el tiroteo fatal de Alex Pretti fueron puestos bajo licencia administrativa, dijo Aduanas y Protección Fronteriza, a medida que se intensifica el escrutinio sobre las operaciones de control de inmigración de la administración Trump en Minnesota.

La medida es un “protocolo estándar” después de un tiroteo en el que participa un oficial, dijo un portavoz de CBP sin proporcionar detalles adicionales sobre el estado de la investigación.

Este acontecimiento se produjo mientras la Casa Blanca intensificaba sus advertencias al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por su negativa a cooperar con las autoridades migratorias federales.

El presidente Donald Trump declaró este miércoles que Nueva York y otras ciudades lideradas por demócratas iban en la dirección equivocada, incluso cuando su administración ha declarado su intención de reducir la tensión en Minnesota.

Informes y videos cuestionan actuación de agentes en muerte de Alex Pretti

El asesinato de Pretti, ocurrido el 24 de enero, desató críticas generalizadas, incluso entre los republicanos. Los demócratas amenazan con bloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional a menos que se impongan restricciones a las operaciones de seguridad.

Pretti, enfermero de cuidados intensivos, fue el segundo ciudadano estadounidense asesinado por agentes federales en Minneapolis durante los enfrentamientos relacionados con el aumento de las fuerzas de seguridad de Trump. Pretti portaba legalmente un arma en el momento del enfrentamiento, pero el video disponible no lo muestra blandiéndola. El video parece indicar que los agentes lo desarmaron antes de dispararle.

Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años, fue asesinado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota. ( EFE/ @fightforaunion )

No está claro si los otros agentes federales involucrados en el incidente también han sido puestos en licencia. En videos tomados por testigos en el momento del asesinato se puede observar hasta ocho agentes enmascarados tratando de inmovilizar a Pretti o cerca de la escena.

Este martes trascendió que al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió el enfermero el pasado sábado, de acuerdo a un informe del DHS entregado al Congreso.

El informe inicial, revisado y citado por CNN y CBS, explica que los agentes de CBP estaban forcejeando con Pretti cuando un agente gritó “¡Tiene un arma!”.

“Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti”, dice el documento citado por la CNN.

El informe no especifica si las balas disparadas por ambos agentes impactaron en Pretti, que se encontraba en el suelo antes de recibir una decena de disparos a quemarropa, y cuando intentaba defender a una mujer que había sido empujada por uno de esos agentes.

En los videos tomados por testigos se puede ver que el arma fue retirada de la cintura del enfermero, que se encontraba en el suelo, antes de que los agentes le dispararan. La víctima nunca empuñó el arma o intentó sacarla, según se puede apreciar en las imágenes de varios videos.

Vigilia vespertina en Whittier Park, a pocas cuadras del lugar donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales. (EFE/Craig Lassig)

Exigen investigar las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota

Otra ciudadana estadounidense, Renee Good, madre de tres hijos, fue asesinada a tiros el pasado 7 de enero.

Los funcionarios estatales y locales han pedido investigaciones independientes sobre ambos asesinatos y una reducción de la presencia federal, advirtiendo que las tácticas agresivas de aplicación de la ley corren el riesgo de provocar más pérdidas de vidas.

Con información de EFE y Bloomberg.